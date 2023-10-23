Защитник Кривбасса: «Тренеры сборной меня видят. Могу получить шанс»

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный надеется, что удачные выступления в нынешнем сезоне помогут ему оказаться в сборной Украины.

«Многие нас боятся. И мало кто ждал от нас такой игры, но мы сейчас на первом месте. Будем работать дальше. Сборная? Все хотят выступать за национальную сборную. Я уверен, что тренеры все знают и все видят. Про меня они знают, и если увидят, что я готов, то они меня вызовут».

«Мне кажется, если все так продолжится, если команда будет побеждать, а я продолжу делать свою работу, то, думаю, получу шанс в сборной», – сказал Бескоровайный.

В нынешнем сезоне игрок провел 12 матчей и забил 3 гола.