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  4. Защитник Кривбасса: «Тренеры сборной меня видят. Могу получить шанс»
Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 15:29 |
427
0

Защитник Кривбасса: «Тренеры сборной меня видят. Могу получить шанс»

Даниил Бескоровайный может оказаться в национальной команде

23 октября 2023, 15:29 |
427
0
Защитник Кривбасса: «Тренеры сборной меня видят. Могу получить шанс»
УПЛ. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный надеется, что удачные выступления в нынешнем сезоне помогут ему оказаться в сборной Украины.

«Многие нас боятся. И мало кто ждал от нас такой игры, но мы сейчас на первом месте. Будем работать дальше. Сборная? Все хотят выступать за национальную сборную. Я уверен, что тренеры все знают и все видят. Про меня они знают, и если увидят, что я готов, то они меня вызовут».

«Мне кажется, если все так продолжится, если команда будет побеждать, а я продолжу делать свою работу, то, думаю, получу шанс в сборной», – сказал Бескоровайный.

В нынешнем сезоне игрок провел 12 матчей и забил 3 гола.

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Даниил Бескоровайный Кривбасс Кривой Рог сборная Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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