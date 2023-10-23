Источник: «Михайличенко может стать одноклубником Сидорчука»

Тренерский штаб хорватского «Динамо» Загреб не рассчитывает на 26-летнего украинского защитника Богдана Михайличенко. Украинец уже тренируется с юниорской командой хорватского клуба.

По информации источника, к Михайличенко проявляет интерес бельгийский «Вестерло», за который выступает еще один украинец – Сергей Сидорчук.

Михайличенко может уже зимой присоединиться к бельгийскому клубу, а если «Вестерло» сохранит прописку в высшем бельгийском дивизионе, то украинец может рассчитывать и на долговременный контракт.

В нынешнем сезоне в составе загребского «Динамо» Богдан Михайличенко сыграл 15 матчей и сделал две результативные передачи.