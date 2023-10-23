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Бельгия
23 октября 2023, 15:19 | Обновлено 23 октября 2023, 15:20
452
0

Источник: «Михайличенко может стать одноклубником Сидорчука»

Украинец может пополнить ряды бельгийского «Вестерло»

23 октября 2023, 15:19 | Обновлено 23 октября 2023, 15:20
452
0
Источник: «Михайличенко может стать одноклубником Сидорчука»
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдана Михайличенко

Тренерский штаб хорватского «Динамо» Загреб не рассчитывает на 26-летнего украинского защитника Богдана Михайличенко. Украинец уже тренируется с юниорской командой хорватского клуба.

По информации источника, к Михайличенко проявляет интерес бельгийский «Вестерло», за который выступает еще один украинец – Сергей Сидорчук.

Михайличенко может уже зимой присоединиться к бельгийскому клубу, а если «Вестерло» сохранит прописку в высшем бельгийском дивизионе, то украинец может рассчитывать и на долговременный контракт.

В нынешнем сезоне в составе загребского «Динамо» Богдан Михайличенко сыграл 15 матчей и сделал две результативные передачи.

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Вестерло Богдан Михайличенко Динамо Загреб трансферы Сергей Сидорчук чемпионат Хорватии по футболу чемпионат Бельгии по футболу
Источник Футбол 24
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