Полузащитник Реала заинтересовал клубы из топ-6 АПЛ

Английские «Ньюкасл» и «Астон Вилла» заинтересованы в испанском полузащитнике мадридского «Реала» Дани Себальосе, сообщает издание Fichajes.

27-летний футболист готов покинуть королевский клуб. Он недоволен своей игровой практикой (всего 73 минуты на поле), но его контракт действует до конца сезона 2026/27. Пока неизвестно, рассчитывает ли «Реал» на испанца.

Дани Себальос уже играл в АПЛ в составе лондонского «Арсенала» (2019-2021 годы). На его счету 49 матчей в Премьер-лиге, в которых ему удалось отметиться 5 голевыми передачами.