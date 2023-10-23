Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Реала заинтересовал клубы из топ-6 АПЛ
Испания
23 октября 2023, 15:16 | Обновлено 23 октября 2023, 15:36
357
0

Полузащитник Реала заинтересовал клубы из топ-6 АПЛ

Дани Себальос может перейти в «Ньюкасл» или «Астон Виллу»

23 октября 2023, 15:16 | Обновлено 23 октября 2023, 15:36
357
0
Полузащитник Реала заинтересовал клубы из топ-6 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Английские «Ньюкасл» и «Астон Вилла» заинтересованы в испанском полузащитнике мадридского «Реала» Дани Себальосе, сообщает издание Fichajes.

27-летний футболист готов покинуть королевский клуб. Он недоволен своей игровой практикой (всего 73 минуты на поле), но его контракт действует до конца сезона 2026/27. Пока неизвестно, рассчитывает ли «Реал» на испанца.

Дани Себальос уже играл в АПЛ в составе лондонского «Арсенала» (2019-2021 годы). На его счету 49 матчей в Премьер-лиге, в которых ему удалось отметиться 5 голевыми передачами.

По теме:
Исполнительный директор Реала: «Мы не планируем отпускать Модрича»
Впереди Реал. Барселона не будет рисковать лидерами в матче с Шахтером
Реал готов отдать 10 миллионов за конкурента Лунина
Дани Себальос Реал Мадрид Ньюкасл Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна выиграл, Ротань проиграл, Кривбасс – лидер, Динамо снова разочаровало
Футбол | 23 октября 2023, 12:05 0
Срна выиграл, Ротань проиграл, Кривбасс – лидер, Динамо снова разочаровало
Срна выиграл, Ротань проиграл, Кривбасс – лидер, Динамо снова разочаровало

Самые интересные события 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Футбол | 22 октября 2023, 16:27 6
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом

Что теперь делать с обещанием

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф
Футбол | 23.10.2023, 10:37
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Футбол | 22.10.2023, 20:25
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Футбол | 22.10.2023, 18:01
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
22.10.2023, 09:21 5
Другие виды
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
22.10.2023, 03:40 8
Футбол
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 60
Футбол
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
21.10.2023, 19:52 7
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 14
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
22.10.2023, 20:22 61
Футбол
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
22.10.2023, 11:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем