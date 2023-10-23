Полузащитник Реала заинтересовал клубы из топ-6 АПЛ
Дани Себальос может перейти в «Ньюкасл» или «Астон Виллу»
Английские «Ньюкасл» и «Астон Вилла» заинтересованы в испанском полузащитнике мадридского «Реала» Дани Себальосе, сообщает издание Fichajes.
27-летний футболист готов покинуть королевский клуб. Он недоволен своей игровой практикой (всего 73 минуты на поле), но его контракт действует до конца сезона 2026/27. Пока неизвестно, рассчитывает ли «Реал» на испанца.
Дани Себальос уже играл в АПЛ в составе лондонского «Арсенала» (2019-2021 годы). На его счету 49 матчей в Премьер-лиге, в которых ему удалось отметиться 5 голевыми передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самые интересные события 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Что теперь делать с обещанием