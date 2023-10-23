СТУПАР: «Арбитр был обязан назначать пенальти в ворота Черноморца»

В матче 11-го тура чемпионата УПЛ одесский «Черноморец» на домашнем поле разгромил «Минай» (3:0).

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти, который случился на 34-й минуте матча. В штрафной площадке столкнулись полузащитник одесситов Васильев и защитник гостей Булеза, который из-за повреждения не смог продолжить матч.

«После контакта Васильева и Булезы в штрафной «Черноморца» VAR подсказал арбитру, что нужно пересмотреть повтор. Он просматривает и не признает и не подтверждает замечание VAR.

Хотя момент не слишком сложен. Булеза на левом фланге получил мяч и левой ногой убирал его, а Васильев хотел выбить этот мяч, однако не сыграл в него, а только «погладил», а затем «засадил» сопернику в голеностоп. Булеза получил травму и был заменен.

Васильев сыграл не думая о последствиях, сыграл «с протяжкой». Ведь если бы он сыграл в мяч, такого контакта с ногой соперника не было бы.

Арбитр был обязан назначить пенальти. У нас существует такая тенденция – похожий эпизод был в матче «Шахтер» – «Рух», когда Ракицкий пошел в подкат, сыграл чисто в мяч, но получил красную. Я не сторонник того, что тот эпизод заслуживал удаления», – сказал Ступар.