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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 14:52 | Обновлено 23 октября 2023, 15:25
977
0

СТУПАР: «Арбитр был обязан назначать пенальти в ворота Черноморца»

Экс-арбитр ФИФА об эпизоде в матче «Черноморец» – «Минай»

23 октября 2023, 14:52 | Обновлено 23 октября 2023, 15:25
977
0
СТУПАР: «Арбитр был обязан назначать пенальти в ворота Черноморца»
УПЛ ТБ.

В матче 11-го тура чемпионата УПЛ одесский «Черноморец» на домашнем поле разгромил «Минай» (3:0).

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти, который случился на 34-й минуте матча. В штрафной площадке столкнулись полузащитник одесситов Васильев и защитник гостей Булеза, который из-за повреждения не смог продолжить матч.

«После контакта Васильева и Булезы в штрафной «Черноморца» VAR подсказал арбитру, что нужно пересмотреть повтор. Он просматривает и не признает и не подтверждает замечание VAR.

Хотя момент не слишком сложен. Булеза на левом фланге получил мяч и левой ногой убирал его, а Васильев хотел выбить этот мяч, однако не сыграл в него, а только «погладил», а затем «засадил» сопернику в голеностоп. Булеза получил травму и был заменен.

Васильев сыграл не думая о последствиях, сыграл «с протяжкой». Ведь если бы он сыграл в мяч, такого контакта с ногой соперника не было бы.

Арбитр был обязан назначить пенальти. У нас существует такая тенденция – похожий эпизод был в матче «Шахтер» – «Рух», когда Ракицкий пошел в подкат, сыграл чисто в мяч, но получил красную. Я не сторонник того, что тот эпизод заслуживал удаления», – сказал Ступар.

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Мирослав Ступар Андрей Булеза Александр Васильев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Минай Черноморец - Минай
Источник УПЛ-ТВ
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