Арсенал обвинили в расизме из-за одного фото
В женской команде «Канониров» только белокожие футболистки
Несколько дней назад лондонский «Арсенал» опубликовал фото всего состава женской команды сезона 2023/2024. Фото вызвало бурю негодования в соцсетях, поскольку абсолютно все футболистки и тренер на фото – белые.
«Арсенал» обвинили в расизме и отсутствии этнического разнообразия. Клубу даже пришлось выступить с официальным комментарием:
«Мы признаем, что нынешний состав женской команды не отображает то разнообразие, которое существует в клубе и сообществах, которые мы представляем. Привлечение новых девушек и девочек из разных слоев общества является ключевым приоритетом для нас на уровне академии, и мы принимаем конкретные меры для этого».
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