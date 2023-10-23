Арсенал обвинили в расизме из-за одного фото

Несколько дней назад лондонский «Арсенал» опубликовал фото всего состава женской команды сезона 2023/2024. Фото вызвало бурю негодования в соцсетях, поскольку абсолютно все футболистки и тренер на фото – белые.

«Арсенал» обвинили в расизме и отсутствии этнического разнообразия. Клубу даже пришлось выступить с официальным комментарием:

«Мы признаем, что нынешний состав женской команды не отображает то разнообразие, которое существует в клубе и сообществах, которые мы представляем. Привлечение новых девушек и девочек из разных слоев общества является ключевым приоритетом для нас на уровне академии, и мы принимаем конкретные меры для этого».