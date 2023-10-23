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  4. Арсенал обвинили в расизме из-за одного фото
Англия
23 октября 2023, 14:37 |
498
5

Арсенал обвинили в расизме из-за одного фото

В женской команде «Канониров» только белокожие футболистки

23 октября 2023, 14:37 |
498
5
Арсенал обвинили в расизме из-за одного фото
Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько дней назад лондонский «Арсенал» опубликовал фото всего состава женской команды сезона 2023/2024. Фото вызвало бурю негодования в соцсетях, поскольку абсолютно все футболистки и тренер на фото – белые.

«Арсенал» обвинили в расизме и отсутствии этнического разнообразия. Клубу даже пришлось выступить с официальным комментарием:

«Мы признаем, что нынешний состав женской команды не отображает то разнообразие, которое существует в клубе и сообществах, которые мы представляем. Привлечение новых девушек и девочек из разных слоев общества является ключевым приоритетом для нас на уровне академии, и мы принимаем конкретные меры для этого».

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Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 5
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Henriklarsson11
А якщо в клубі з Анголи не буде жодної білої, це теж расизм?ї
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+1
FootFun1
Цей світ зійшов з розуму 
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+1
Xvalenok03
Снег белый.
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0
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