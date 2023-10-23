Клуб из Бразилии готовит возвращение Тиаго Силвы на родину

Центральный защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва может перейти в бразильский «Флуминенсе», сообщает испанское издание Fichajes.

Контракт 39-летнего футболиста с «синими» действует до конца этого сезона. Руководство «Челси» готово отпустить ветерана в конце этой кампании, ведь им нужна команда из молодых игроков. К тому же, Силва еженедельно будет получать зарплату в размере 110 тысяч фунтов, что также не очень нравится боссам лондонцев.

Несмотря на свой возраст, Тиаго Силва в этом сезоне АПЛ провел на поле все 9 матчей и не пропустил ни одной игровой минуты.