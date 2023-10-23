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Англия
23 октября 2023, 14:43 |
245
0

Клуб из Бразилии готовит возвращение Тиаго Силвы на родину

Защитник «Челси» может перейти в «Флуминенсе»

23 октября 2023, 14:43 |
245
0
Клуб из Бразилии готовит возвращение Тиаго Силвы на родину
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Центральный защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва может перейти в бразильский «Флуминенсе», сообщает испанское издание Fichajes.

Контракт 39-летнего футболиста с «синими» действует до конца этого сезона. Руководство «Челси» готово отпустить ветерана в конце этой кампании, ведь им нужна команда из молодых игроков. К тому же, Силва еженедельно будет получать зарплату в размере 110 тысяч фунтов, что также не очень нравится боссам лондонцев.

Несмотря на свой возраст, Тиаго Силва в этом сезоне АПЛ провел на поле все 9 матчей и не пропустил ни одной игровой минуты.

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Тиаго Силва Челси Флуминенсе трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бразилии по футболу продление контракта
Источник Fichajes.net
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