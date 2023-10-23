Стало известно, за какую сумму Альфонсо Дэвис может перейти в Реал

Мадридский «Реал» сильно заинтересован канадским левым защитником мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисом, сообщает немецкое издание Bild.

22-летний игрок готов покинуть «Баварию», ведь переговоры по его контракту продвигаются невероятно тяжело. Действующее соглашение действует до конца сезона 2024/25, поэтому лето 2024 года - последний шанс мюнхенцев продать игрока за приличную сумму.

По информации источника, «Бавария» готова принять предложение в размере 40 миллионов евро, но будет стремиться получить за канадца 50 миллионов.

В этом сезоне Альфонсо Дэвис отыграл 12 матчей за «Баварию», отметившись 3 голевыми передачами.