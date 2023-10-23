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Германия
23 октября 2023, 14:26 | Обновлено 23 октября 2023, 14:27
278
0

Стало известно, за какую сумму Альфонсо Дэвис может перейти в Реал

«Бавария» попросит за своего игрока солидные деньги

23 октября 2023, 14:26 | Обновлено 23 октября 2023, 14:27
278
0
Стало известно, за какую сумму Альфонсо Дэвис может перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Мадридский «Реал» сильно заинтересован канадским левым защитником мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисом, сообщает немецкое издание Bild.

22-летний игрок готов покинуть «Баварию», ведь переговоры по его контракту продвигаются невероятно тяжело. Действующее соглашение действует до конца сезона 2024/25, поэтому лето 2024 года - последний шанс мюнхенцев продать игрока за приличную сумму.

По информации источника, «Бавария» готова принять предложение в размере 40 миллионов евро, но будет стремиться получить за канадца 50 миллионов.

В этом сезоне Альфонсо Дэвис отыграл 12 матчей за «Баварию», отметившись 3 голевыми передачами.

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Альфонсо Дэвис Реал Мадрид Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник Sport Bild
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