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  4. Ливерпуль попытается перехватить у МЮ защитника сборной Португалии
Англия
23 октября 2023, 14:02 |
341
0

Ливерпуль попытается перехватить у МЮ защитника сборной Португалии

Гонсалу Инасиу из «Спортинга» может оказаться в АПЛ

23 октября 2023, 14:02 |
341
0
Ливерпуль попытается перехватить у МЮ защитника сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Инасиу

Английский «Ливерпуль» присылал своих скаутов для просмотра матчей центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу за сборную Португалии, сообщает британское издание The Mirror.

Ранее появлялась информация, что 22-летний футболист является целью «Манчестер Юнайтед», но мерсисайдцы надеются перехватить игрока. Скорее всего, их скауты остались довольны игрой Инасиу, ведь в матч против Боснии португалец совершил 97 точных передач (точность - 94.2%), одна из которых стала голевой.

В этом сезоне на Гонсалу Инсаиу 8 матчей в чемпионате Португалии. Он не отличался результативными действиями, но при этом не пропустил ни одной игровой минуты своей команды.

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Источник The Mirror
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