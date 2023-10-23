Ливерпуль попытается перехватить у МЮ защитника сборной Португалии

Английский «Ливерпуль» присылал своих скаутов для просмотра матчей центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу за сборную Португалии, сообщает британское издание The Mirror.

Ранее появлялась информация, что 22-летний футболист является целью «Манчестер Юнайтед», но мерсисайдцы надеются перехватить игрока. Скорее всего, их скауты остались довольны игрой Инасиу, ведь в матч против Боснии португалец совершил 97 точных передач (точность - 94.2%), одна из которых стала голевой.

В этом сезоне на Гонсалу Инсаиу 8 матчей в чемпионате Португалии. Он не отличался результативными действиями, но при этом не пропустил ни одной игровой минуты своей команды.