Президент Атлетика: «Думаем, что Нико Уильямс продлит контракт»

Президент баскского «Атлетика» из Бильбао Йон Уриарте прокомментировал ситуацию с контрактом талантливого вингера Нико Уильямса, который истекает летом 2024 года:

«Мы чувствуем себя спокойно насчет этого. Мы думаем, что он собирается продлить контракт и остаться с нами, это произойдет. Мы хотим, чтобы наш проект был привлекательным, и чувствуем, что Нико Уильямс будет его частью еще много лет».

В этом сезоне у 21-летнего Нико Уильямса 7 матчей в Ла Лиге, в которых он отметился 4 голевыми передачами. Ранее СМИ сообщали об интересе к Нико со стороны «Барселоны» и нескольких клубов АПЛ.