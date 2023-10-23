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  4. Президент Атлетика: «Думаем, что Нико Уильямс продлит контракт»
Испания
23 октября 2023, 13:47 |
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Президент Атлетика: «Думаем, что Нико Уильямс продлит контракт»

Вингер «Атлетика» из Бильбао должен остаться в команде

23 октября 2023, 13:47 |
101
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Президент Атлетика: «Думаем, что Нико Уильямс продлит контракт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Президент баскского «Атлетика» из Бильбао Йон Уриарте прокомментировал ситуацию с контрактом талантливого вингера Нико Уильямса, который истекает летом 2024 года:

«Мы чувствуем себя спокойно насчет этого. Мы думаем, что он собирается продлить контракт и остаться с нами, это произойдет. Мы хотим, чтобы наш проект был привлекательным, и чувствуем, что Нико Уильямс будет его частью еще много лет».

В этом сезоне у 21-летнего Нико Уильямса 7 матчей в Ла Лиге, в которых он отметился 4 голевыми передачами. Ранее СМИ сообщали об интересе к Нико со стороны «Барселоны» и нескольких клубов АПЛ.

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Нико Уильямс Атлетик Бильбао продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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