Богдан КУШНИРЕНКО: «Такие игры хочется как можно быстрее забыть»
Полузащитник «Полесья» прокомментировал победу над «Ворсклой»
Полузащитник житомирского «Полесья» и автор первого гола в ворота «Ворсклы» Богдан Кушниренко прокомментировал победу над полтавской командой (3:0) в матче 11-го тура УПЛ:
«Честно говоря, когда мы только приехали, то газон показался нормальным, но после того, как его полили, было трудно играть в какой-то комбинационный футбол. Было больше борьбы. Честно – такие игры хочется поскорее забыть, потому что она была тяжелая, было много борьбы и мало футбола. Но мы выиграли, это хорошо, двигаемся дальше».
До этого на качество поля жаловался главный тренер житомирян Юрий Калитвинцев.
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