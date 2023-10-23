Богдан КУШНИРЕНКО: «Такие игры хочется как можно быстрее забыть»

Полузащитник житомирского «Полесья» и автор первого гола в ворота «Ворсклы» Богдан Кушниренко прокомментировал победу над полтавской командой (3:0) в матче 11-го тура УПЛ:

«Честно говоря, когда мы только приехали, то газон показался нормальным, но после того, как его полили, было трудно играть в какой-то комбинационный футбол. Было больше борьбы. Честно – такие игры хочется поскорее забыть, потому что она была тяжелая, было много борьбы и мало футбола. Но мы выиграли, это хорошо, двигаемся дальше».

До этого на качество поля жаловался главный тренер житомирян Юрий Калитвинцев.