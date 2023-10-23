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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Рад, что мы продолжаем наше победное шествие»
Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 13:05 |
125
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Рад, что мы продолжаем наше победное шествие»

Нападающий «Полесья» прокомментировал победу над «Ворсклой»

23 октября 2023, 13:05 |
125
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Рад, что мы продолжаем наше победное шествие»
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

Нападающий житомирского «Полесья» и автор третьего гола в ворота «Ворсклы» Дмитрий Шастал прокомментировал победу над полтавской командой (3:0) в матче 11-го тура УПЛ:

«Очень понравилась наша игра. Я очень рад за ребят, за всю команду, за болельщиков. Рад, что мы продолжаем наше победное шествие и не остановились после «Динамо». Ребята действительно сегодня показали, как выигрываются такие матчи. Как приобретаются настоящие победы. Когда выходил на замену, то получил установки зацепляться за мяч, выполнять все, что делали ребята и, как говорится, не испортить матч. Такого, тренер, конечно, не говорил, но хуже я не сделал».

Последнее поражение «Полесья» случилось еще 16 сентября. С тех пор у житомирян 3 победы и 1 ничья в 4 матчах чемпионата. В 11 турах команда набрала 22 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава Ворскла - Полесье Дмитрий Шастал
Источник ФК Полесье
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