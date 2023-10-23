Дмитрий ШАСТАЛ: «Рад, что мы продолжаем наше победное шествие»

Нападающий житомирского «Полесья» и автор третьего гола в ворота «Ворсклы» Дмитрий Шастал прокомментировал победу над полтавской командой (3:0) в матче 11-го тура УПЛ:

«Очень понравилась наша игра. Я очень рад за ребят, за всю команду, за болельщиков. Рад, что мы продолжаем наше победное шествие и не остановились после «Динамо». Ребята действительно сегодня показали, как выигрываются такие матчи. Как приобретаются настоящие победы. Когда выходил на замену, то получил установки зацепляться за мяч, выполнять все, что делали ребята и, как говорится, не испортить матч. Такого, тренер, конечно, не говорил, но хуже я не сделал».

Последнее поражение «Полесья» случилось еще 16 сентября. С тех пор у житомирян 3 победы и 1 ничья в 4 матчах чемпионата. В 11 турах команда набрала 22 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице.