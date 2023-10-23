Другие новости23 октября 2023, 12:08 | Обновлено 23 октября 2023, 12:28
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Цюпа может пойти на повышение. Им интересуются лидеры чемпионата Казахстана
Защитник интересен клубам из топ-8 казахского чемпионата
23 октября 2023, 12:08 | Обновлено 23 октября 2023, 12:28
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30-летний украинский защитник казахского «Окжетпеса» Иван Цюпа может в ближайшее время сменить команду.
По информации источника, к Цюпе проявляют интерес клубы первой восьмерки чемпионата Казахстана.
Нынешний клуб украинца «Окжетпес» рискует вылететь в низший дивизион. Также у команды есть задержки по выплате зарплаты.
В нынешнем сезоне Цюпа отыграл все 25 матчей команды в чемпионате Казахстана и отметился двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Окжетпесом» рассчитан до конца текущего года.
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