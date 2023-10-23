Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цюпа может пойти на повышение. Им интересуются лидеры чемпионата Казахстана
Другие новости
23 октября 2023, 12:08 | Обновлено 23 октября 2023, 12:28
330
0

Цюпа может пойти на повышение. Им интересуются лидеры чемпионата Казахстана

Защитник интересен клубам из топ-8 казахского чемпионата

23 октября 2023, 12:08 | Обновлено 23 октября 2023, 12:28
330
0
Цюпа может пойти на повышение. Им интересуются лидеры чемпионата Казахстана
KazFootball.kz. Иван Цюпа

30-летний украинский защитник казахского «Окжетпеса» Иван Цюпа может в ближайшее время сменить команду.

По информации источника, к Цюпе проявляют интерес клубы первой восьмерки чемпионата Казахстана.

Нынешний клуб украинца «Окжетпес» рискует вылететь в низший дивизион. Также у команды есть задержки по выплате зарплаты.

В нынешнем сезоне Цюпа отыграл все 25 матчей команды в чемпионате Казахстана и отметился двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Окжетпесом» рассчитан до конца текущего года.

По теме:
Манчестер Сити заинтересовался главным талантом Баварии
Палмейрас ведет переговоры с Шахтером о выкупе Педриньо
Ордабасы с Бесединым и Макаренко впервые стал чемпионом Казахстана
Иван Цюпа Окжетпес трансферы чемпионат Казахстана по футболу
Источник KazFootball.kz
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
Футбол | 22 октября 2023, 18:57 250
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1

На гол Гуцуляка киевляне не сумели ответить ничем

Динамо уступило Днепру-1, Довбик сделал дубль, теннисисты взяли трофеи
Футбол | 23 октября 2023, 08:00 0
Динамо уступило Днепру-1, Довбик сделал дубль, теннисисты взяли трофеи
Динамо уступило Днепру-1, Довбик сделал дубль, теннисисты взяли трофеи

Главные новости за 22 октября на Sport.ua

ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Футбол | 22.10.2023, 18:01
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Футбол | 22.10.2023, 20:25
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Пошли навстречу. Черноморец подтвердил перенос матча с Шахтером
Футбол | 23.10.2023, 11:16
Пошли навстречу. Черноморец подтвердил перенос матча с Шахтером
Пошли навстречу. Черноморец подтвердил перенос матча с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
21.10.2023, 16:39 9
Бокс
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
22.10.2023, 11:35 2
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 14
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
21.10.2023, 14:40
Бокс
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 60
Футбол
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 67
Футбол
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
22.10.2023, 03:40 8
Футбол
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
22.10.2023, 09:21 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем