Цюпа может пойти на повышение. Им интересуются лидеры чемпионата Казахстана

30-летний украинский защитник казахского «Окжетпеса» Иван Цюпа может в ближайшее время сменить команду.

По информации источника, к Цюпе проявляют интерес клубы первой восьмерки чемпионата Казахстана.

Нынешний клуб украинца «Окжетпес» рискует вылететь в низший дивизион. Также у команды есть задержки по выплате зарплаты.

В нынешнем сезоне Цюпа отыграл все 25 матчей команды в чемпионате Казахстана и отметился двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Окжетпесом» рассчитан до конца текущего года.