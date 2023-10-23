Манчестер Сити заинтересовался главным талантом Баварии

Английский «Манчестер Сити» изучает возможность трансфера немецкого таланта мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы, сообщает интернет-издание Football Insider.

Переговоры гегемона Бундеслиги и 20-летнего полузащитника о продлении контракта, действие которого заканчивается в конце сезона 2025/26, продвигаются очень тяжело. Главная причина - Джамал взволнован своим игровым временем под руководством нового главного тренера команды, Томаса Тухеля.

В этом сезоне Джамал Мусиала провел 9 матчей (655 игровых минут) за «Баварию», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.