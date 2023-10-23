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Англия
23 октября 2023, 11:59 |
829
1

Манчестер Сити заинтересовался главным талантом Баварии

Джамал Мусиала взволнован относительно своего игрового времени

23 октября 2023, 11:59 |
829
1
Манчестер Сити заинтересовался главным талантом Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Английский «Манчестер Сити» изучает возможность трансфера немецкого таланта мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы, сообщает интернет-издание Football Insider.

Переговоры гегемона Бундеслиги и 20-летнего полузащитника о продлении контракта, действие которого заканчивается в конце сезона 2025/26, продвигаются очень тяжело. Главная причина - Джамал взволнован своим игровым временем под руководством нового главного тренера команды, Томаса Тухеля.

В этом сезоне Джамал Мусиала провел 9 матчей (655 игровых минут) за «Баварию», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

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Джамал Мусиала Манчестер Сити Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Football Insider
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potemkin78
в МС будет больше играть? бу га га
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