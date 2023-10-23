Жузеп ГВАРДИОЛА: «От Холанда высокие ожидания, но он справляется с этим»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола уверен, что звездный нападающий команды Эрлинг Холанд сможет забить больше голов, чем в прошлом сезоне.



«Сейчас от Эрлинга Холанда очень высокие ожидания, но он справляется с этим очень хорошо. Я думаю, что он забьет больше голов, чем в прошлом сезоне», – сказал Гвардиола.

На счету Холанда 9 голов в Английской премьер-лиге, сейчас он лучший бомбардир турнира. В Лиге чемпионов норвежец пока не забивал.

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