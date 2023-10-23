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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «От Холанда высокие ожидания, но он справляется с этим»
Англия
23 октября 2023, 11:46 | Обновлено 23 октября 2023, 11:47
77
4

Жузеп ГВАРДИОЛА: «От Холанда высокие ожидания, но он справляется с этим»

Тренер «Ман Сити» – о выступлениях норвежца

23 октября 2023, 11:46 | Обновлено 23 октября 2023, 11:47
77
4
Жузеп ГВАРДИОЛА: «От Холанда высокие ожидания, но он справляется с этим»
Twitter (Фабрицио Романо). Гвардиола и Холанд

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола уверен, что звездный нападающий команды Эрлинг Холанд сможет забить больше голов, чем в прошлом сезоне.

«Сейчас от Эрлинга Холанда очень высокие ожидания, но он справляется с этим очень хорошо. Я думаю, что он забьет больше голов, чем в прошлом сезоне», – сказал Гвардиола.

На счету Холанда 9 голов в Английской премьер-лиге, сейчас он лучший бомбардир турнира. В Лиге чемпионов норвежец пока не забивал.

Ранее Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч.

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Жузеп Гвардиола Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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Игорь Хомиченко
Всю жизнь он был Хосеп,спорт.юа вдруг переосмыслил всю сущность бытия и выдал Жузеп...)
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potemkin78
будет работать полузащита, будут голы
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