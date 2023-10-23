Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОЧЕТТИНО: «Энцо и Кайседо устали из-за матчей сборных среди недели»
Англия
23 октября 2023, 10:51 | Обновлено 23 октября 2023, 11:31
296
1

ПОЧЕТТИНО: «Энцо и Кайседо устали из-за матчей сборных среди недели»

Наставник «Челси» высказался об усталости игроков

23 октября 2023, 10:51 | Обновлено 23 октября 2023, 11:31
296
1
ПОЧЕТТИНО: «Энцо и Кайседо устали из-за матчей сборных среди недели»
Twitter. Маурисио Почеттино и Энцо Фернандес

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об усталости игроков лондонского клуба перед матчем с «Арсеналом». Игра завершилась со счётом 2:2.

«Это безумие, когда футболисты играют посреди недели за свои сборные, а затем возвращаются в свои клубы и играют субботний матч. Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо были уставшими. Но если бы я дал им возможность отдохнуть и не участвовать в лондонском дерби, то на меня бы все набросились», – сказал Почеттино.

После девяти сыгранных туров Английской премьер-лиги «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице с 12 очками в активе.

По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «От Холанда высокие ожидания, но он справляется с этим»
Тоттенхэм – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Вест Хэм – 4:1. Команда Эмери снова крута дома. Видеообзор
Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Челси - Арсенал Маурисио Почеттино
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября
Футбол | 23 октября 2023, 07:40 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября

Важные события во всех видах спорта

Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме
Теннис | 22 октября 2023, 18:48 19
Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме
Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме

В матче за титул Гаэль обыграл Павла Котова

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф
Футбол | 23.10.2023, 10:37
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Теннис | 23.10.2023, 07:10
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Футбол | 22.10.2023, 20:25
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Энцо це взагалі якесь непорозуміння віддати 120 млн. щоб чувак за всі матчі забив один гол
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
22.10.2023, 11:35 2
Футбол
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 67
Футбол
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 60
Футбол
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 21:25 8
MMA
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
22.10.2023, 16:27 5
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 12
Футбол
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
21.10.2023, 16:39 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем