ПОЧЕТТИНО: «Энцо и Кайседо устали из-за матчей сборных среди недели»
Наставник «Челси» высказался об усталости игроков
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об усталости игроков лондонского клуба перед матчем с «Арсеналом». Игра завершилась со счётом 2:2.
«Это безумие, когда футболисты играют посреди недели за свои сборные, а затем возвращаются в свои клубы и играют субботний матч. Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо были уставшими. Но если бы я дал им возможность отдохнуть и не участвовать в лондонском дерби, то на меня бы все набросились», – сказал Почеттино.
После девяти сыгранных туров Английской премьер-лиги «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице с 12 очками в активе.
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