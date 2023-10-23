ПОЧЕТТИНО: «Энцо и Кайседо устали из-за матчей сборных среди недели»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об усталости игроков лондонского клуба перед матчем с «Арсеналом». Игра завершилась со счётом 2:2.

«Это безумие, когда футболисты играют посреди недели за свои сборные, а затем возвращаются в свои клубы и играют субботний матч. Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо были уставшими. Но если бы я дал им возможность отдохнуть и не участвовать в лондонском дерби, то на меня бы все набросились», – сказал Почеттино.

После девяти сыгранных туров Английской премьер-лиги «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице с 12 очками в активе.