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23 октября 2023, 10:32 | Обновлено 23 октября 2023, 10:53
752
1

ФОТО. Нет места лучше дома. Калинина навестила родных в Киеве

Ангелина немного отдохнула от тяжелого сезона

23 октября 2023, 10:32 | Обновлено 23 октября 2023, 10:53
752
1
ФОТО. Нет места лучше дома. Калинина навестила родных в Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина побывала в Киеве и встречалась с родными.

«Нет места лучше дома. Мне посчастливилось приехать и провести время в Киеве.

Лучшая неделя и самая эмоциональная в этом году. Мне повезло, что моя семья и друзья рядом со мной. Но пора прощаться.

P.S. Первое фото, лучший собачий дрифт», – написала Калинина.

Отметим, что Ангелина завершила соревнования в WTA-туре в этом году, но заявлена за сборную в матче Кубка Билли Джин Кинг против Нидерландов (11-12 ноября).

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Ангелина Калинина фото lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 1
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SuperMario
Фото кота с зонтом вообще бомбическое..
З.Ы,надеюсь потом не окажется,что она получила травму и сыграть за сборную не сможет.. за*бали игнорить сборную.. К Леси конечно же тут вопросов никаких..
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