ФОТО. Нет места лучше дома. Калинина навестила родных в Киеве

Украинская теннисистка Ангелина Калинина побывала в Киеве и встречалась с родными.

«Нет места лучше дома. Мне посчастливилось приехать и провести время в Киеве.

Лучшая неделя и самая эмоциональная в этом году. Мне повезло, что моя семья и друзья рядом со мной. Но пора прощаться.

P.S. Первое фото, лучший собачий дрифт», – написала Калинина.

Отметим, что Ангелина завершила соревнования в WTA-туре в этом году, но заявлена за сборную в матче Кубка Билли Джин Кинг против Нидерландов (11-12 ноября).