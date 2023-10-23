Другие новости23 октября 2023, 10:32 | Обновлено 23 октября 2023, 10:53
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ФОТО. Нет места лучше дома. Калинина навестила родных в Киеве
Ангелина немного отдохнула от тяжелого сезона
23 октября 2023, 10:32 | Обновлено 23 октября 2023, 10:53
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина побывала в Киеве и встречалась с родными.
«Нет места лучше дома. Мне посчастливилось приехать и провести время в Киеве.
Лучшая неделя и самая эмоциональная в этом году. Мне повезло, что моя семья и друзья рядом со мной. Но пора прощаться.
P.S. Первое фото, лучший собачий дрифт», – написала Калинина.
Отметим, что Ангелина завершила соревнования в WTA-туре в этом году, но заявлена за сборную в матче Кубка Билли Джин Кинг против Нидерландов (11-12 ноября).
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З.Ы,надеюсь потом не окажется,что она получила травму и сыграть за сборную не сможет.. за*бали игнорить сборную.. К Леси конечно же тут вопросов никаких..