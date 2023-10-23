ФОТО. Динамо поздравило Ярмоленко с 34-летием

Киевское «Динамо» поздравило Андрея Ярмоленко с днем рождения.

«Поздравляем с днем рождения Андрея Ярмоленко!

Сегодня лидеру «Динамо» исполняется 34 года», – сообщает столичный клуб в соцсетях.

Недавно вингер получил травму и выбыл на длительный срок. До конца года Андрей точно не сыграет.

Ярмоленко провел в составе «Динамо» 345 матчей, забил 140 голов и отдал 90 результативных передач.