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  4. ФОТО. Динамо поздравило Ярмоленко с 34-летием
Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 09:21 |
556
0

ФОТО. Динамо поздравило Ярмоленко с 34-летием

Столичный клуб ценит своего лидера

23 октября 2023, 09:21 |
556
0
ФОТО. Динамо поздравило Ярмоленко с 34-летием
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» поздравило Андрея Ярмоленко с днем рождения.

«Поздравляем с днем рождения Андрея Ярмоленко!

Сегодня лидеру «Динамо» исполняется 34 года», – сообщает столичный клуб в соцсетях.

Недавно вингер получил травму и выбыл на длительный срок. До конца года Андрей точно не сыграет.

Ярмоленко провел в составе «Динамо» 345 матчей, забил 140 голов и отдал 90 результативных передач.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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