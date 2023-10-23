Украина. Премьер лига23 октября 2023, 09:21 |
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ФОТО. Динамо поздравило Ярмоленко с 34-летием
Столичный клуб ценит своего лидера
23 октября 2023, 09:21 |
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Киевское «Динамо» поздравило Андрея Ярмоленко с днем рождения.
«Поздравляем с днем рождения Андрея Ярмоленко!
Сегодня лидеру «Динамо» исполняется 34 года», – сообщает столичный клуб в соцсетях.
Недавно вингер получил травму и выбыл на длительный срок. До конца года Андрей точно не сыграет.
Ярмоленко провел в составе «Динамо» 345 матчей, забил 140 голов и отдал 90 результативных передач.
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