Состоялась жеребьевка объединенного турнира United Cup 2024
Соревнования пройдут в Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января
Состоялась жеребьевка группового раунда объединенного турнира United Cup 2024 года в Перте и Сиднее.
В турнире будут принимать участие 18 сборных. Пока что известны 16 команд. Оставшиеся две станут известны после 20 ноября.
Состав групп
ПЕРТ
Группа A
Польша
Испания
WTA TBC
Группа C
США
Великобритания
Австралия
Группа E
Чехия
Китай
Сербия
СИДНЕЙ
Группа B
Греция
Канада
ATP TBC
Группа D
Франция
Италия
Германия
Группа F
Хорватия
Нидерланды
Норвегия
Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).
18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.
В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.
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