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WTA
23 октября 2023, 09:08 | Обновлено 23 октября 2023, 09:10
251
0

Состоялась жеребьевка объединенного турнира United Cup 2024

Соревнования пройдут в Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января

23 октября 2023, 09:08 | Обновлено 23 октября 2023, 09:10
251
0
Состоялась жеребьевка объединенного турнира United Cup 2024
United Cup

Состоялась жеребьевка группового раунда объединенного турнира United Cup 2024 года в Перте и Сиднее.

В турнире будут принимать участие 18 сборных. Пока что известны 16 команд. Оставшиеся две станут известны после 20 ноября.

Состав групп

ПЕРТ

Группа A

Польша
Испания
WTA TBC

Группа C

США
Великобритания
Австралия

Группа E

Чехия
Китай
Сербия

СИДНЕЙ

Группа B

Греция
Канада
ATP TBC

Группа D

Франция
Италия
Германия

Группа F

Хорватия
Нидерланды
Норвегия

Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).

18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.

В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.

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Источник United Cup
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