Состоялась жеребьевка объединенного турнира United Cup 2024

Состоялась жеребьевка группового раунда объединенного турнира United Cup 2024 года в Перте и Сиднее.

В турнире будут принимать участие 18 сборных. Пока что известны 16 команд. Оставшиеся две станут известны после 20 ноября.

Состав групп

ПЕРТ

Группа A

Польша

Испания

WTA TBC

Группа C

США

Великобритания

Австралия

Группа E

Чехия

Китай

Сербия

СИДНЕЙ

Группа B

Греция

Канада

ATP TBC

Группа D

Франция

Италия

Германия

Группа F

Хорватия

Нидерланды

Норвегия

Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).

18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.

В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.