Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября
Другие новости
23 октября 2023, 07:40 |
73
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября

Важные события во всех видах спорта

23 октября 2023, 07:40 |
73
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 23 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:30 Удинезе – Лечче

Favbet 2.26 – 3.29 – 3.71

22:00 Тоттенхэм – Фулхэм

Favbet 1.51 – 4.99 – 6.53

21:45 Фиорентина – Эмполи

Favbet 1.48 – 4.93 – 7.29

22:00 Валенсия – Кадис

Favbet 1.83 – 3.68 – 5.08

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 октября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Футбол | 22 октября 2023, 20:25 9
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер

В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги

ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Футбол | 22 октября 2023, 16:27 3
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом

Что теперь делать с обещанием

«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
Футбол | 23.10.2023, 07:30
«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Бокс | 22.10.2023, 13:16
Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Теннис | 23.10.2023, 07:10
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
22.10.2023, 18:57 248
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 12
Футбол
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 60
Футбол
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
22.10.2023, 09:21 3
Другие виды
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
22.10.2023, 20:22 48
Футбол
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
22.10.2023, 11:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем