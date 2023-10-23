СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября

В понедельник, 23 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:30 Удинезе – Лечче

2.26 – 3.29 – 3.71

22:00 Тоттенхэм – Фулхэм

1.51 – 4.99 – 6.53

21:45 Фиорентина – Эмполи

1.48 – 4.93 – 7.29

22:00 Валенсия – Кадис

1.83 – 3.68 – 5.08