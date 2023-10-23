Другие новости23 октября 2023, 07:40 |
73
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября
Важные события во всех видах спорта
23 октября 2023, 07:40 |
73
0
В понедельник, 23 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:30 Удинезе – Лечче
22:00 Тоттенхэм – Фулхэм
21:45 Фиорентина – Эмполи
22:00 Валенсия – Кадис
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 октября 2023, 20:25 9
В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги
Футбол | 22 октября 2023, 16:27 3
Что теперь делать с обещанием
Футбол | 23.10.2023, 07:30
Бокс | 22.10.2023, 13:16
Теннис | 23.10.2023, 07:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.10.2023, 18:57 248
21.10.2023, 21:01 12
21.10.2023, 20:45 60
22.10.2023, 09:21 3
22.10.2023, 20:22 48
22.10.2023, 11:35 2