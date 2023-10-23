Анита Сагдиева завоевала парный трофей ITF в США, второй в сезоне

Украинская теннисистка Анита Сагдиева завоевала парный трофей хардового турнира ITF W15, который прошел в американском Джексоне (штат Теннесси).

Анита выступала в паре с опытной теннисисткой Сюй Цзеюй из Тайваня. Они имели статус первых сеяных.

В финальном матче украинка с напарницей обыграли Аделин Флач из США и Анжелу Акутои из Кении (3-й номер посева) со счетом 7:5, 6:3.

Для Аниты Сагдиевой это второй парный титул в сезоне. Первый трофей она завоевала в середине июля в Лейквуде вместе с американкой Саванной Броадус. Еще дважды за год Сагдиева выходила в финал, но выиграть не удавалось.

ITF W15. Джексон (штат Теннесси), США. Хард

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