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23 октября 2023, 05:12 | Обновлено 23 октября 2023, 05:20
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0

Два украинца стали чемпионами Литвы 2023 с командой Паневежис

Артем Щедрый и Роман Мирошник получат золотые награды

23 октября 2023, 05:12 | Обновлено 23 октября 2023, 05:20
71
0
Два украинца стали чемпионами Литвы 2023 с командой Паневежис
ФК Паневежис

Команда «Паневежис» из одноименного города досрочно выиграла чемпионат Литвы 2023.

В Литве национальный турнир проходит по системе весна-осень. «Паневежис» стал недосягаемым для «Жальгириса», главным преследователем из Вильнюса.

В 34-м туре команда, которую тренирует Джино Леттьери, сыграла вничью 0:0 с футболистами клуба «Хегельманн». Разница составляет 9 очков, а у «Жальгириса» осталось только два матча впереди. Паневежису» осталось сыграть 4 поединка до конца сезона.

«Паневежис» вместе с первым в истории национальным титулом получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов 2024/25.

Чемпионами Литвы стали украинские футболисты Артем Щедрый и Роман Мирошник.

30-летний вингер Артем Щедрый является воспитанником Динамо. Выступал за команды Динамо-2, Волынь, Звезда, Александрия, Олимпик, Днепр-1, Ингулец, Кривбасс, Левадия (Эстония) и Простеев (Чехия).

29-летний защитник Роман Мирошник начал футбольный путь в Луганске. Он играл за Сталь Алчевск, Металлург Донецк, Авангард Краматорск и Верес Ровно.

Чемпионат Литвы 2023. Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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