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Нидерланды
22 октября 2023, 23:20 | Обновлено 22 октября 2023, 23:21
358
0

ФОТО. Игру Аякса прервали на 90 минуте из-за пластикового стаканчика

Игроков увели с поля в результате хаоса, возникшего в конце матча

22 октября 2023, 23:20 | Обновлено 22 октября 2023, 23:21
358
0
ФОТО. Игру Аякса прервали на 90 минуте из-за пластикового стаканчика
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье днем матч 9 тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Утрехтом» (3:4) на стадионе «Галгенвард» пришлось приостанавливать, так как напряжение достигло точки кипения.

Болельщики «Аякса» протестовать против неудовлетворительной формы клуба (семиматчевая безвыигрышная серия), что вынудило судью Денниса Хиглера приостановить игру на 89-й минуте при равном счете 3:3 после того, как на поле был брошен пластиковый стаканчик.

Вскоре игра возобновилась, и четвертый судья подтвердил, что будет восемь минут компенсированного времени.

После этого Оскар Фрауло вывел хозяев поля вперед, что в итоге стало победным для «Утрехта».

Оказавшись перед угрозой еще одного поражения, некоторые болельщики вновь дали волю эмоциям, и судья во второй раз остановил игру.

В результате «Аякс» после семи матчей остался на 17-м месте в турнирной таблице, и работа Мориса Стейна находится под серьезной угрозой.

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Источник Sport Bible
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