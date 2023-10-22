ФОТО. Игру Аякса прервали на 90 минуте из-за пластикового стаканчика

В воскресенье днем матч 9 тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Утрехтом» (3:4) на стадионе «Галгенвард» пришлось приостанавливать, так как напряжение достигло точки кипения.

Болельщики «Аякса» протестовать против неудовлетворительной формы клуба (семиматчевая безвыигрышная серия), что вынудило судью Денниса Хиглера приостановить игру на 89-й минуте при равном счете 3:3 после того, как на поле был брошен пластиковый стаканчик.

Вскоре игра возобновилась, и четвертый судья подтвердил, что будет восемь минут компенсированного времени.

После этого Оскар Фрауло вывел хозяев поля вперед, что в итоге стало победным для «Утрехта».

Оказавшись перед угрозой еще одного поражения, некоторые болельщики вновь дали волю эмоциям, и судья во второй раз остановил игру.

В результате «Аякс» после семи матчей остался на 17-м месте в турнирной таблице, и работа Мориса Стейна находится под серьезной угрозой.