Будковский не сыграл за Полесье против Ворсклы из-за травмы

Украинский форвард Филипп Будковский не сыграл за «Полесье» в матче 11-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:0).

Причиной стала травма ноги. У нападающего житомирской команды – перелом первой плюсневой кости.

Футболист получил травму еще в матче 8-го тура против «Миная», однако затем сыграл против «Колоса» и «Динамо».

В текущем сезоне Будковский за «Полесье» сыграл 10 матчей и забил 3 мяча в УПЛ, а также провел 1 игру и отметился 1 голов в Кубке.