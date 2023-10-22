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  4. Будковский не сыграл за Полесье против Ворсклы из-за травмы
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 22:58 | Обновлено 22 октября 2023, 23:08
53
0

Будковский не сыграл за Полесье против Ворсклы из-за травмы

У нападающего – перелом первой плюсневой кости ноги

22 октября 2023, 22:58 | Обновлено 22 октября 2023, 23:08
53
0
Будковский не сыграл за Полесье против Ворсклы из-за травмы
ФК Полесье. Филипп Будковский

Украинский форвард Филипп Будковский не сыграл за «Полесье» в матче 11-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:0).

Причиной стала травма ноги. У нападающего житомирской команды – перелом первой плюсневой кости.

Футболист получил травму еще в матче 8-го тура против «Миная», однако затем сыграл против «Колоса» и «Динамо».

В текущем сезоне Будковский за «Полесье» сыграл 10 матчей и забил 3 мяча в УПЛ, а также провел 1 игру и отметился 1 голов в Кубке.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава Ворскла - Полесье Филипп Будковский травма ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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