Украина. Премьер лига22 октября 2023, 22:58 | Обновлено 22 октября 2023, 23:08
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Будковский не сыграл за Полесье против Ворсклы из-за травмы
У нападающего – перелом первой плюсневой кости ноги
22 октября 2023, 22:58 | Обновлено 22 октября 2023, 23:08
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Украинский форвард Филипп Будковский не сыграл за «Полесье» в матче 11-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:0).
Причиной стала травма ноги. У нападающего житомирской команды – перелом первой плюсневой кости.
Футболист получил травму еще в матче 8-го тура против «Миная», однако затем сыграл против «Колоса» и «Динамо».
В текущем сезоне Будковский за «Полесье» сыграл 10 матчей и забил 3 мяча в УПЛ, а также провел 1 игру и отметился 1 голов в Кубке.
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