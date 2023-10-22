Определен победитель турнира в Антверпене

Состоялся финальный матч турнира ATP 250 в Антверпене (Бельгия).

В поединке за титул Александр Бублик из Казахстана переиграл Артура Фиса из Франции.

Антверпен. Финал

Александр Бублик (Казахстан) – Артур Фис (Франция) – 6:4, 6:4

Бублик выиграл второй титул в сезоне и третий в карьере. В новой редакции мирового рейтинга он вернется в топ-30.

Для Фиса это был второй финал, в мае он выиграл соревнования в Лионе.