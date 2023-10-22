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ATP
22 октября 2023, 22:16 |
55
0

Определен победитель турнира в Антверпене

Александр Бублик в матче за титул обыграл 19-летнего Артура Фиса

22 октября 2023, 22:16 |
55
0
Определен победитель турнира в Антверпене
ATP. Артур Фис и Александр Бублик

Состоялся финальный матч турнира ATP 250 в Антверпене (Бельгия).

В поединке за титул Александр Бублик из Казахстана переиграл Артура Фиса из Франции.

Антверпен. Финал
Александр Бублик (Казахстан) – Артур Фис (Франция) – 6:4, 6:4

Бублик выиграл второй титул в сезоне и третий в карьере. В новой редакции мирового рейтинга он вернется в топ-30.

Для Фиса это был второй финал, в мае он выиграл соревнования в Лионе.

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Александр Бублик Артур Фис ATP Антверпен
Источник Sport.ua
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