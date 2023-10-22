ATP22 октября 2023, 22:16 |
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Определен победитель турнира в Антверпене
Александр Бублик в матче за титул обыграл 19-летнего Артура Фиса
22 октября 2023, 22:16 |
55
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Состоялся финальный матч турнира ATP 250 в Антверпене (Бельгия).
В поединке за титул Александр Бублик из Казахстана переиграл Артура Фиса из Франции.
Антверпен. Финал
Александр Бублик (Казахстан) – Артур Фис (Франция) – 6:4, 6:4
Бублик выиграл второй титул в сезоне и третий в карьере. В новой редакции мирового рейтинга он вернется в топ-30.
Для Фиса это был второй финал, в мае он выиграл соревнования в Лионе.
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