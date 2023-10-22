Выиграли 4 матча подряд. Пихаленок рассказал о задаче Днепра-1 в сезоне

«Днепр-1» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 и выиграл четвертый матч УПЛ подряд. Хавбек команды Александр Пихаленок надеется, что команда финиширует в топ-3.

«Победили за счет желания, плюс выполнили установку тренера. Эмоции сборников в двух командах? Есть такое, ведь в клубе каждый бьется за свою сторону, но в сборной мы уже вместе бьемся за Украину. Никаких конфликтов нет».

«Задачи? Думаю, задача быть в топ-3. Сейчас выиграли четвертый матч подряд, идем от матча к матчу, стараемся играть в свой футбол», – сказал Пихаленок.