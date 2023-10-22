Эффект Максимова. Днепр-1 выиграл четыре матча кряду. Без пропущенных голов

«Днепр-1» в матче чемпионата Украины обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Нужно отметить, что для команды это четвертая кряду победа в УПЛ.

При этом в матчах против «Зари» (1:0), «Металлиста 1925» (1:0), «Вереса» (2:0) и «Динамо» команда не пропускала. Лишь в первом поединке при Максимове, который пришел уже по ходу сезона, команда сыграла вничью 1:1 с «Колосом».

Такие успехи позволили «Днепру-1» подняться на 6-е место с 18 очками.