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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 19:31 | Обновлено 22 октября 2023, 20:31
1259
0

Эффект Максимова. Днепр-1 выиграл четыре матча кряду. Без пропущенных голов

И надежно играет в обороне

22 октября 2023, 19:31 | Обновлено 22 октября 2023, 20:31
1259
0
Эффект Максимова. Днепр-1 выиграл четыре матча кряду. Без пропущенных голов
ФК Днепр-1

«Днепр-1» в матче чемпионата Украины обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Нужно отметить, что для команды это четвертая кряду победа в УПЛ.

При этом в матчах против «Зари» (1:0), «Металлиста 1925» (1:0), «Вереса» (2:0) и «Динамо» команда не пропускала. Лишь в первом поединке при Максимове, который пришел уже по ходу сезона, команда сыграла вничью 1:1 с «Колосом».

Такие успехи позволили «Днепру-1» подняться на 6-е место с 18 очками.

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Источник Sport.ua
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