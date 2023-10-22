Украина. Премьер лига22 октября 2023, 19:31 | Обновлено 22 октября 2023, 20:31
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Эффект Максимова. Днепр-1 выиграл четыре матча кряду. Без пропущенных голов
И надежно играет в обороне
22 октября 2023, 19:31 | Обновлено 22 октября 2023, 20:31
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«Днепр-1» в матче чемпионата Украины обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Нужно отметить, что для команды это четвертая кряду победа в УПЛ.
При этом в матчах против «Зари» (1:0), «Металлиста 1925» (1:0), «Вереса» (2:0) и «Динамо» команда не пропускала. Лишь в первом поединке при Максимове, который пришел уже по ходу сезона, команда сыграла вничью 1:1 с «Колосом».
Такие успехи позволили «Днепру-1» подняться на 6-е место с 18 очками.
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