Виктор СКРИПНИК: «Одна команда забила, а мы не смогли»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Полесья» (0:3) в матче 11-го тура УПЛ:

«Хочу поблагодарить ребят. Они бились. Играли 2 команды, и обе хотели выиграть. Впрочем, одна команда забивала, а мы не смогли этого сделать, хотя неплохие возможности были. Остается только перевернуть эту страницу и готовиться дальше. Ошибки, которые мы допустили, привели к пропущенным голам.

Эпизод решил многое. До пенальти вообще ничего не было, потом пенальти, и мы должны были показывать реакцию. Это мы и делали. Да, у «Полесья» крепкие быстрые ребята, но у нас также были хорошие моменты, чтобы забить гол. К сожалению, мы ими не воспользовались».

После этого поражения «Ворскла» занимает 9-е место в УПЛ, имея 13 очков в 10 сыгранных матчах.