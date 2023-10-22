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  4. Виктор СКРИПНИК: «Одна команда забила, а мы не смогли»
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 17:46 | Обновлено 22 октября 2023, 18:13
484
0

Виктор СКРИПНИК: «Одна команда забила, а мы не смогли»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал поражение от «Полесья»

22 октября 2023, 17:46 | Обновлено 22 октября 2023, 18:13
484
0
Виктор СКРИПНИК: «Одна команда забила, а мы не смогли»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Полесья» (0:3) в матче 11-го тура УПЛ:

«Хочу поблагодарить ребят. Они бились. Играли 2 команды, и обе хотели выиграть. Впрочем, одна команда забивала, а мы не смогли этого сделать, хотя неплохие возможности были. Остается только перевернуть эту страницу и готовиться дальше. Ошибки, которые мы допустили, привели к пропущенным голам.

Эпизод решил многое. До пенальти вообще ничего не было, потом пенальти, и мы должны были показывать реакцию. Это мы и делали. Да, у «Полесья» крепкие быстрые ребята, но у нас также были хорошие моменты, чтобы забить гол. К сожалению, мы ими не воспользовались».

После этого поражения «Ворскла» занимает 9-е место в УПЛ, имея 13 очков в 10 сыгранных матчах.

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Источник УПЛ-ТВ
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