Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Легенда, мы с тобой». Игроки Динамо поддержали Ярмоленко
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 17:29 |
317
0

ФОТО. «Легенда, мы с тобой». Игроки Динамо поддержали Ярмоленко

Игрок выбыл на длительный срок

22 октября 2023, 17:29 |
317
0
ФОТО. «Легенда, мы с тобой». Игроки Динамо поддержали Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Игроки «Динамо» вышли на матч чемпионата Украины против «Днепра-1» в футболках с поддержкой лидера команды Андрея Ярмоленко.

Недавно вингер получил травму и выбыл на длительный срок. До конца года Ярмоленко точно не сыграет. Клуб подписал поддержку игрока так: «Легенда, мы с тобой».

Ярмоленко в нынешнем сезоне успел забить четыре гола и сделал результативную передачу.

По теме:
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Поле было тяжелым, скорости мне не понравились»
Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Хотелось самому выйти на поле»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
MMA | 21 октября 2023, 21:25 8
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев

Вечером 21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294

ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
Футбол | 22 октября 2023, 11:35 1
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты

Пресс-конференции наставников «Арсенала» и «Челси»

Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Футбол | 22.10.2023, 03:40
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Мудрик раскрыл секрет гола Арсеналу. «Что-то между ударом и навесом»
Футбол | 22.10.2023, 16:33
Мудрик раскрыл секрет гола Арсеналу. «Что-то между ударом и навесом»
Мудрик раскрыл секрет гола Арсеналу. «Что-то между ударом и навесом»
Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес
Футбол | 22.10.2023, 14:54
Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес
Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
21.10.2023, 22:16
Футбол
Мейвезер назвал лучшего в карьере соперника
Мейвезер назвал лучшего в карьере соперника
21.10.2023, 16:04
Бокс
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
20.10.2023, 22:09 10
Футбол
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
21.10.2023, 19:52 4
Футбол
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем