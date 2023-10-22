Украина. Премьер лига22 октября 2023, 17:29 |
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ФОТО. «Легенда, мы с тобой». Игроки Динамо поддержали Ярмоленко
Игрок выбыл на длительный срок
22 октября 2023, 17:29 |
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Игроки «Динамо» вышли на матч чемпионата Украины против «Днепра-1» в футболках с поддержкой лидера команды Андрея Ярмоленко.
Недавно вингер получил травму и выбыл на длительный срок. До конца года Ярмоленко точно не сыграет. Клуб подписал поддержку игрока так: «Легенда, мы с тобой».
Ярмоленко в нынешнем сезоне успел забить четыре гола и сделал результативную передачу.
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