ФОТО. «Легенда, мы с тобой». Игроки Динамо поддержали Ярмоленко

Игроки «Динамо» вышли на матч чемпионата Украины против «Днепра-1» в футболках с поддержкой лидера команды Андрея Ярмоленко.

Недавно вингер получил травму и выбыл на длительный срок. До конца года Ярмоленко точно не сыграет. Клуб подписал поддержку игрока так: «Легенда, мы с тобой».

Ярмоленко в нынешнем сезоне успел забить четыре гола и сделал результативную передачу.