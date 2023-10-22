Михаил МУДРИК: «Это было невероятно. Хочется еще и еще»

Украинский хавбек «Челси» Михаил Мудрик рад, что ему удалось забить в матче АПЛ против «Арсенала» (2:2), однако разочарован тем, что команда упустила победу.

«Было невероятно разделить этот момент с нашими фанами, особенно в матче с «Арсеналом». Особенный момент, очень ценю поддержку болельщиков. Забил на нашем стадионе – это круто. Хочется испытывать такие ощущения еще и еще».

«Счет? Конечно, мы немного разочарованы. Мы должны были выигрывать, но где-то потеряли концентрацию. Правда, думаю, команда идет в правильном направлении. Нужно продолжать», – сказал Мудрик.