Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил МУДРИК: «Это было невероятно. Хочется еще и еще»
Англия
22 октября 2023, 17:12 |
549
0

Михаил МУДРИК: «Это было невероятно. Хочется еще и еще»

Забил на Стэмфорд Бридж

22 октября 2023, 17:12 |
549
0
Михаил МУДРИК: «Это было невероятно. Хочется еще и еще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский хавбек «Челси» Михаил Мудрик рад, что ему удалось забить в матче АПЛ против «Арсенала» (2:2), однако разочарован тем, что команда упустила победу.

«Было невероятно разделить этот момент с нашими фанами, особенно в матче с «Арсеналом». Особенный момент, очень ценю поддержку болельщиков. Забил на нашем стадионе – это круто. Хочется испытывать такие ощущения еще и еще».

«Счет? Конечно, мы немного разочарованы. Мы должны были выигрывать, но где-то потеряли концентрацию. Правда, думаю, команда идет в правильном направлении. Нужно продолжать», – сказал Мудрик.

По теме:
Мудрик раскрыл секрет гола Арсеналу. «Что-то между ударом и навесом»
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Эрик ТЕН ХАГ: «Гарри Магуайр доминировал над соперником»
Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Источник ФК Челси
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Легенда, мы с тобой». Игроки Динамо поддержали Ярмоленко
Футбол | 22 октября 2023, 17:29 0
ФОТО. «Легенда, мы с тобой». Игроки Динамо поддержали Ярмоленко
ФОТО. «Легенда, мы с тобой». Игроки Динамо поддержали Ярмоленко

Игрок выбыл на длительный срок

Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес
Футбол | 22 октября 2023, 14:54 7
Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес
Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес

Львовский клуб в течение всего матча владел преимуществом

ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Футбол | 21.10.2023, 19:59
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
MMA | 21.10.2023, 21:25
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Футбол | 21.10.2023, 22:16
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
21.10.2023, 04:20 23
Теннис
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 59
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
21.10.2023, 14:40
Бокс
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
22.10.2023, 03:40 7
Футбол
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
20.10.2023, 22:09 10
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем