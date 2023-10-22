Илья КВАСНИЦА: «Климчук сейчас заслуживает вызов в сборную Украины»

Игрок «Руха» и молодежной сборной Украины Илья Квасница уверен, что его партнер по команде Юрий Климчук заслужил вызов в сборную Украины.

«Прямо сейчас из «Руха» в сборную заслужил вызов Юрий Климчук. Если говорить о перспективе, то это Роман и Сапуга», – сказал Квасница.

26-летний Климчук в нынешнем сезоне забил 5 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее тренер львовской команды Виталий Пономарев выразил уверенность, что форвард рано или поздно будет в сборной.