Украина. Премьер лига22 октября 2023, 16:52 | Обновлено 22 октября 2023, 16:58
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Илья КВАСНИЦА: «Климчук сейчас заслуживает вызов в сборную Украины»
Ребров так не считает
22 октября 2023, 16:52 | Обновлено 22 октября 2023, 16:58
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Игрок «Руха» и молодежной сборной Украины Илья Квасница уверен, что его партнер по команде Юрий Климчук заслужил вызов в сборную Украины.
«Прямо сейчас из «Руха» в сборную заслужил вызов Юрий Климчук. Если говорить о перспективе, то это Роман и Сапуга», – сказал Квасница.
26-летний Климчук в нынешнем сезоне забил 5 голов и сделал две результативные передачи.
Ранее тренер львовской команды Виталий Пономарев выразил уверенность, что форвард рано или поздно будет в сборной.
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