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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 16:52 | Обновлено 22 октября 2023, 16:58
277
1

Илья КВАСНИЦА: «Климчук сейчас заслуживает вызов в сборную Украины»

Ребров так не считает

22 октября 2023, 16:52 | Обновлено 22 октября 2023, 16:58
277
1
Илья КВАСНИЦА: «Климчук сейчас заслуживает вызов в сборную Украины»
ФК Рух. Юрий Климчук

Игрок «Руха» и молодежной сборной Украины Илья Квасница уверен, что его партнер по команде Юрий Климчук заслужил вызов в сборную Украины.

«Прямо сейчас из «Руха» в сборную заслужил вызов Юрий Климчук. Если говорить о перспективе, то это Роман и Сапуга», – сказал Квасница.

26-летний Климчук в нынешнем сезоне забил 5 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее тренер львовской команды Виталий Пономарев выразил уверенность, что форвард рано или поздно будет в сборной.

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Илья Квасница Рух Львов Юрий Климчук сборная Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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