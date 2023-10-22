Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри КЕЙН: «Очень рад, что у меня все получается в Баварии»
Германия
22 октября 2023, 16:42 |
279
1

Гарри КЕЙН: «Очень рад, что у меня все получается в Баварии»

Нападающий «Баварии» поблагодарил партнеров за поддержку

22 октября 2023, 16:42 |
279
1
Гарри КЕЙН: «Очень рад, что у меня все получается в Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал начало своей карьеры в Германии и поблагодарил партнеров за поддержку:

«Я очень рад, что у меня все получается в «Баварии». Но надо отметить ребят, которые очень сильно меня поддерживают. Это прекрасное ощущение».

В этом сезоне на счету 30-летнего Гарри Кейна 11 матчей за «Баварию», в которых он отметился 10 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Но, несмотря на такие впечатляющие цифры, он лишь 2-й в списке бомбардиров Бундеслиги. На 1-м месте Серу Гирасси, который забил 14 голов в 8 матчах.

По теме:
Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги
Бавария победила Майнц, Байер обыграл на выезде Вольфсбург
Начал и поставил точку. Кревсун принес победу Боруссии U-19 в Бундеслиге
Гарри Кейн Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Футбол | 22 октября 2023, 03:40 7
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции

Из такой позиции обычно не попадают в ворота

Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
Футбол | 22 октября 2023, 17:04 5
Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы

Коллектив Юрия Калитвинцева, после победы над «Динамо», отгрузил три гола еще и в Полтаве

Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Футбол | 21.10.2023, 22:16
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
MMA | 21.10.2023, 21:25
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Если бы все зависело от меня, я бы не ушел из Шахтера»
Футбол | 22.10.2023, 11:22
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Если бы все зависело от меня, я бы не ушел из Шахтера»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Если бы все зависело от меня, я бы не ушел из Шахтера»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Сезон довгий,по весні порахуєте.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
21.10.2023, 19:52 4
Футбол
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 59
Футбол
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
21.10.2023, 04:20 23
Теннис
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем