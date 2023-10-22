Гарри КЕЙН: «Очень рад, что у меня все получается в Баварии»
Нападающий «Баварии» поблагодарил партнеров за поддержку
Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал начало своей карьеры в Германии и поблагодарил партнеров за поддержку:
«Я очень рад, что у меня все получается в «Баварии». Но надо отметить ребят, которые очень сильно меня поддерживают. Это прекрасное ощущение».
В этом сезоне на счету 30-летнего Гарри Кейна 11 матчей за «Баварию», в которых он отметился 10 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Но, несмотря на такие впечатляющие цифры, он лишь 2-й в списке бомбардиров Бундеслиги. На 1-м месте Серу Гирасси, который забил 14 голов в 8 матчах.
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