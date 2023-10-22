Англия22 октября 2023, 16:33 |
1659
4
Мудрик раскрыл секрет гола Арсеналу. «Что-то между ударом и навесом»
Была подсказка от тренера вратарей
22 октября 2023, 16:33 |
1659
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Хавбек «Челси» Михаил Мудрик рассказал о том, бил ли он по воротам «Арсенала» во время классного гола в матче АПЛ (2:2).
«Это было что-то между ударом и навесом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал следить за их вратарем, потому что иногда он пытается «читать» момент и теряет ворота, что дает шанс его перекинуть. Я это знал, держал в голове».
«Я выбрал нечто между ударом и навесом, это было хорошее решение», – сказал Мудрик.
Украинец оформил второй гол за Синих.
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Комментарии 4
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Больше понравилось как он ускорился, чтобы получить тот пас. Запредельная скорость
Повезло
Як раз воротар Челсі втратив був ворота .А Мудрику - та хай вже забиває і такі м*ячі .
ахахах
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