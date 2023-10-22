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  4. Мудрик раскрыл секрет гола Арсеналу. «Что-то между ударом и навесом»
Англия
22 октября 2023, 16:33 |
1659
4

Мудрик раскрыл секрет гола Арсеналу. «Что-то между ударом и навесом»

Была подсказка от тренера вратарей

22 октября 2023, 16:33 |
1659
4
Мудрик раскрыл секрет гола Арсеналу. «Что-то между ударом и навесом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик рассказал о том, бил ли он по воротам «Арсенала» во время классного гола в матче АПЛ (2:2).

«Это было что-то между ударом и навесом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал следить за их вратарем, потому что иногда он пытается «читать» момент и теряет ворота, что дает шанс его перекинуть. Я это знал, держал в голове».

«Я выбрал нечто между ударом и навесом, это было хорошее решение», – сказал Мудрик.

Украинец оформил второй гол за Синих.

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Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Источник ФК Челси
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Octopus
Больше понравилось как он ускорился, чтобы получить тот пас. Запредельная скорость
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0
Алекс 19
Повезло 
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0
pavel8873
Як раз воротар Челсі втратив був ворота .А Мудрику - та хай вже забиває і такі м*ячі .
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0
Gargantua
ахахах
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0
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