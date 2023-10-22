Мудрик раскрыл секрет гола Арсеналу. «Что-то между ударом и навесом»

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик рассказал о том, бил ли он по воротам «Арсенала» во время классного гола в матче АПЛ (2:2).

«Это было что-то между ударом и навесом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал следить за их вратарем, потому что иногда он пытается «читать» момент и теряет ворота, что дает шанс его перекинуть. Я это знал, держал в голове».

«Я выбрал нечто между ударом и навесом, это было хорошее решение», – сказал Мудрик.

Украинец оформил второй гол за Синих.