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  4. Без Цыганкова, но с Довбиком. Состав Жироны на матч Ла Лиги
Испания
22 октября 2023, 16:11 |
836
0

Без Цыганкова, но с Довбиком. Состав Жироны на матч Ла Лиги

Есть шанс догнать лидера

22 октября 2023, 16:11 |
836
0
Без Цыганкова, но с Довбиком. Состав Жироны на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня в 17:15 в матче чемпионата Испании «Жирона» примет на своем поле аутсайдера «Альмерию». Украинский хавбек Виктор Цыганков еще не восстановился после травмы и в заявку не попал.

А вот форвард Артем Довбик, который провел два матча за сборную Украины, выйдет в основе.

В случае победы «Жирона» догонит лидера Реал».

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Жирона Альмерия чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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