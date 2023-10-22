Без Цыганкова, но с Довбиком. Состав Жироны на матч Ла Лиги

Сегодня в 17:15 в матче чемпионата Испании «Жирона» примет на своем поле аутсайдера «Альмерию». Украинский хавбек Виктор Цыганков еще не восстановился после травмы и в заявку не попал.

А вот форвард Артем Довбик, который провел два матча за сборную Украины, выйдет в основе.

В случае победы «Жирона» догонит лидера Реал».