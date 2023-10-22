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  4. Жозе МОУРИНЬО – тренеру Монцы: «Иди поплачь»
Италия
22 октября 2023, 16:14 |
1027
3

Жозе МОУРИНЬО – тренеру Монцы: «Иди поплачь»

Главный тренер «Ромы» продолжает провоцировать соперников

22 октября 2023, 16:14 |
1027
3
Жозе МОУРИНЬО – тренеру Монцы: «Иди поплачь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Римская «Рома» в матче 9-го тура чемпионата Италии победила «Монцу», забив единственный гол в матче на 90-й минуте. Отличился Стефан Эль-Шаарави.

Но, все же, самой яркой персоной матча стал главный тренер «волков» Жозе Моуриньо. 60-летний португалец не перестает удивлять своим поведением на бровке поля. На этот раз он сказал главному тренеру «Монцы» «пойти поплакать», за что получил красную карточку.

Из-за этого Жозе пропустит следующий матч римлян против миланского «Интера».

ВИДЕО. Жозе Моуриньо сказал тренеру «Монцы» поплакать

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Источник MEGOGO
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Serhii P.
Дідо, йди вже на пенсію. "Рома" - то твій останній клуб більш-менш пристойного рівня, який ще тобі повірив. Ти вже давно "збитий" пілот, який нездатний підняти клуб на новий рівень. Стратегія, яка давала результат 15-20 років тому вже є недієвою.
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pol-55
Червону захотів,щоб не нервуватись на полі з Інтером.
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