Жозе МОУРИНЬО – тренеру Монцы: «Иди поплачь»

Римская «Рома» в матче 9-го тура чемпионата Италии победила «Монцу», забив единственный гол в матче на 90-й минуте. Отличился Стефан Эль-Шаарави.

Но, все же, самой яркой персоной матча стал главный тренер «волков» Жозе Моуриньо. 60-летний португалец не перестает удивлять своим поведением на бровке поля. На этот раз он сказал главному тренеру «Монцы» «пойти поплакать», за что получил красную карточку.

Из-за этого Жозе пропустит следующий матч римлян против миланского «Интера».

ВИДЕО. Жозе Моуриньо сказал тренеру «Монцы» поплакать