Саудовская Аравия22 октября 2023, 15:11 |
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ФОТО. Топовый баннер. Фанаты Аль-Насра изобразили Роналду в виде супергероя
Сделали красивый и большой баннер
22 октября 2023, 15:11 |
418
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Перед матчем чемпионата Саудовской Аравии фанаты «Аль-Насра» показали баннер с изображением Криштиану Роналду в виде супергероя.
Рядом с CR7 находится цифра 200, которая символизирует 200 матчей форварда за сборную Португалии (уже 203 матча).
Кумир не подвел своих фанатов. В игре против «Дамака» Роналду оформил красивый гол.
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