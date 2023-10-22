ФОТО. Топовый баннер. Фанаты Аль-Насра изобразили Роналду в виде супергероя

Перед матчем чемпионата Саудовской Аравии фанаты «Аль-Насра» показали баннер с изображением Криштиану Роналду в виде супергероя.

Рядом с CR7 находится цифра 200, которая символизирует 200 матчей форварда за сборную Португалии (уже 203 матча).

Кумир не подвел своих фанатов. В игре против «Дамака» Роналду оформил красивый гол.