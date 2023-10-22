Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Топовый баннер. Фанаты Аль-Насра изобразили Роналду в виде супергероя
Саудовская Аравия
22 октября 2023, 15:11 |
418
0

ФОТО. Топовый баннер. Фанаты Аль-Насра изобразили Роналду в виде супергероя

Сделали красивый и большой баннер

22 октября 2023, 15:11 |
418
0
ФОТО. Топовый баннер. Фанаты Аль-Насра изобразили Роналду в виде супергероя
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед матчем чемпионата Саудовской Аравии фанаты «Аль-Насра» показали баннер с изображением Криштиану Роналду в виде супергероя.

Рядом с CR7 находится цифра 200, которая символизирует 200 матчей форварда за сборную Португалии (уже 203 матча).

Кумир не подвел своих фанатов. В игре против «Дамака» Роналду оформил красивый гол.

По теме:
Партнер Миколенко может перейти в клуб, который тренирует Стивен Джеррард
Роналду рассказал, сколько еще будет продолжаться его карьера
Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Бокс | 21 октября 2023, 16:39 6
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии

Команды боксеров готовятся к поединку, который запланирован на 23 декабря

Тарас Степаненко отметил двойной капитанский юбилей
Футбол | 22 октября 2023, 14:38 0
Тарас Степаненко отметил двойной капитанский юбилей
Тарас Степаненко отметил двойной капитанский юбилей

34-летний хавбек провел 90-й матч в качестве капитана «Шахтера», в том числе 70-й – в УПЛ

Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Футбол | 21.10.2023, 21:28
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
Футбол | 21.10.2023, 19:52
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
Михаил МУДРИК: «У меня есть вера, этого достаточно»
Футбол | 22.10.2023, 11:21
Михаил МУДРИК: «У меня есть вера, этого достаточно»
Михаил МУДРИК: «У меня есть вера, этого достаточно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
21.10.2023, 04:20 23
Теннис
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 10
Футбол
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 57
Футбол
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
21.10.2023, 10:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем