Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 15:12 |
491
0

Бени МАКУАНА: «Киев стал одним из моих любимых городов»

Вингер «Полесья» рассказал об адаптации в команде и Украине

22 октября 2023, 15:12 |
491
0
Бени МАКУАНА: «Киев стал одним из моих любимых городов»
ФК Полесье

Вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана рассказал об адаптации в команде и жизни в Украине.

– Иногда в свободное время ты посещаешь Киев. Расскажи, чем тебя поразила столица Украины и что тебе нравится в этом городе?

– Киев стал одним из моих любимых городов. Мне очень нравится его архитектура, нравятся люди, в городе очень много выдающихся мест. Мне сложно описать, сколько всего я увидел, особенно в центре города. Что меня лично зацепило – мы знаем, что сейчас не особо много поводов для радости из-за войны. Но, несмотря на это, люди находят поводы для оптимизма, в каких-то мелочах. Люди идут с высоко поднятой головой. Я увидел и открыл их для себя именно такими, и мне кажется, что их вряд ли что-то сможет сломать. Вот такие у меня впечатления от Киева.

– Можно ли сказать, что ты уже полностью адаптировался в стране и команде, или этот процесс все еще продолжается?

– Формально эти вопросы звучат всегда и людям интересно, быстро ли адаптировался игрок. Может, это прозвучит несколько странно, но у меня впечатление, что я родился в Украине и я вернулся сюда домой, а не переехал.

– Фактически, ты первый легионер, который присоединился к команде. Сейчас в команде появилось больше иностранных игроков: делишься ли ты с ними своим опытом адаптации и что подсказываешь партнерам по команде, которые прибывают в тренировочный центр?

– К сожалению, мы с ребятами не говорим на одном языке в быту. Они из той части Африки, которая является англоязычной. Но я – первый темнокожий футболист здесь, поэтому, я, вероятно, имею право где-то подсказать и дать совет. Есть желание помочь им побыстрее влиться в команду. Я могу подняться к кому-то из них, спросить все ли нормально. Не всегда есть переводчик рядом, но мы находим общий язык. И я надеюсь, что процесс их адаптации будет быстрее, чем мой, потому что это важно, чтобы игроки чувствовали поддержку. И если нужна какая-то помощь – за мной не замедлит.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Бени Макуана
Источник ФК Полесье
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