ATP22 октября 2023, 14:25 |
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Бен Шелтон выиграл первый титул ATP, став лучшим в Токио
В матче за титул 21-летний американец одолел Аслана Карацева
22 октября 2023, 14:25 |
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Состоялся финальный матч на турнире ATP 500 в Токио (Япония).
В матче за титул перспективный американец Бен Шелтон (№19 ATP) переиграл Аслана Карацева (№50 ATP).
Токио. Финал
Бен Шелтон (США) – Аслан Карацев – 7:5, 6:1
Для Шелтона это был дебютный финал на турнирах ATP и соответственно первая победа.
С понедельника Бен впервые окажется в топ-15 лучших теннисистов мира.
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