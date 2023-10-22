Бен Шелтон выиграл первый титул ATP, став лучшим в Токио

Состоялся финальный матч на турнире ATP 500 в Токио (Япония).

В матче за титул перспективный американец Бен Шелтон (№19 ATP) переиграл Аслана Карацева (№50 ATP).

Токио. Финал

Бен Шелтон (США) – Аслан Карацев – 7:5, 6:1

Для Шелтона это был дебютный финал на турнирах ATP и соответственно первая победа.

С понедельника Бен впервые окажется в топ-15 лучших теннисистов мира.