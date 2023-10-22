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  4. Бен Шелтон выиграл первый титул ATP, став лучшим в Токио
ATP
22 октября 2023, 14:25 |
115
0

Бен Шелтон выиграл первый титул ATP, став лучшим в Токио

В матче за титул 21-летний американец одолел Аслана Карацева

22 октября 2023, 14:25 |
115
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Бен Шелтон выиграл первый титул ATP, став лучшим в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Состоялся финальный матч на турнире ATP 500 в Токио (Япония).

В матче за титул перспективный американец Бен Шелтон (№19 ATP) переиграл Аслана Карацева (№50 ATP).

Токио. Финал
Бен Шелтон (США) – Аслан Карацев – 7:5, 6:1

Для Шелтона это был дебютный финал на турнирах ATP и соответственно первая победа.

С понедельника Бен впервые окажется в топ-15 лучших теннисистов мира.

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Бен Шелтон ATP Токио Аслан Карацев
Источник Sport.ua
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