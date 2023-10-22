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  4. Гаэль Монфис – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
22 октября 2023, 14:10 |
355
0

Гаэль Монфис – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Стокгольме

22 октября 2023, 14:10 |
355
0
Гаэль Монфис – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

22 октября французский теннисист Гаэль Монфис (№140 ATP) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 250 в Стокгольме.

В финале муж Элины Свитолиной сразится против Павла Котова (№109 ATP). Начало встречи – в 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

Монфис может выиграть 12-й титул в карьере.

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ATP Стокгольм Гаэль Монфис Павел Котов смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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