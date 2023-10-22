Гаэль Монфис – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 октября французский теннисист Гаэль Монфис (№140 ATP) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 250 в Стокгольме.

В финале муж Элины Свитолиной сразится против Павла Котова (№109 ATP). Начало встречи – в 16:00 по Киеву.

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Это будет первый матч между теннисистами.

Монфис может выиграть 12-й титул в карьере.

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