Ворскла – Полесье. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 22 октября, «Ворскла» на своем домашнем стадионе в матче одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 9-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Юрия Калитвинцева на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана.

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Смоляков, Огиря, Крушинский, Кушниренко, Козак, Макуана, Ариелсон.