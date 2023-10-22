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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 13:57 | Обновлено 22 октября 2023, 14:11
233
0

Ворскла – Полесье. Стали известны стартовые составы

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 15:00

22 октября 2023, 13:57 | Обновлено 22 октября 2023, 14:11
233
0
Ворскла – Полесье. Стали известны стартовые составы
ФК Ворскла

Сегодня, 22 октября, «Ворскла» на своем домашнем стадионе в матче одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 9-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Юрия Калитвинцева на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана.

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Смоляков, Огиря, Крушинский, Кушниренко, Козак, Макуана, Ариелсон.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава стартовые составы
Источник Sport.ua
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