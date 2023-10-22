Бени МАКУАНА: «Я все еще думаю, что УПЛ входит в топ-10 чемпионатов»

Вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана рассказал о старте сезона в Украинской Премьер-лиге в исполнении его команды.

– Позади уже 10 туров Украинской Премьер-Лиги. Поделись своими впечатлениями о первой трети сезона: какие особенности украинского футбола удивили тебя, что, возможно, стало для тебя сюрпризом?

– Я бы сказал, не «уже сыграно 10 туров», а сыграно «всего лишь 10 матчей». Это еще даже не экватор чемпионата. Я считаю, что самые главные матчи еще впереди. Сейчас пауза, которая позволила нам немного перевести дыхание, но это не значит, что игроки потеряли концентрацию. Наоборот, мы имели время, чтобы обратить внимание на нюансы, на технико-тактические действия. У нас не хватало нескольких человек из-за травм или вызова в сборную. И все понимают, что почивать на лаврах даже не то, что рано – для этого пока вообще нет никакого повода. В то же время, я хотел бы отметить партнеров, которые с первого тура работают, не покладая рук. Но здесь я бы добавил, что работают не только футболисты, но и сотрудники всех служб и департаментов клуба. Что касается особенностей украинского чемпионата, то я еще раньше говорил, что я не вижу различий, или же они совсем малы, между УПЛ и топ-чемпионатами. Потому что интенсивность, ритм, стратегия и тактика – все это в арсенале команд Премьер-Лиги. Я продолжаю думать, что УПЛ находится в топ-10 чемпионатов.

– Кто из соперников поразил тебя или же смог удивить?

– Я ни в коем случае не чувствую пренебрежения к соперникам, но никто не удивил. Не удивил потому, что я сразу себя настраивал, что уровень чемпионата будет достаточно высоким и сыгранные матчи вполне оправдали мои ожидания. Я сразу настраивался, что каждый следующий матч – это финал. Поэтому я могу сказать, что соперники не удивили, а наоборот – подтвердили, что они являются действительно сильными командами.

– По твоему мнению, какая самая сильная команда, с которой пришлось встречаться за период в «Полесье»? И почему ты так считаешь?

– Думаю, было бы не совсем правильно сейчас говорить, что какая-то команда была сильнее, а какая-то слабее. Вы сами видели игры и даже те команды, которые номинально не считались фаворитами, на поле демонстрировали очень хороший футбол и борьбу. С каждой командой было интересно играть по-своему.

После 10 туров житомиряне занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.