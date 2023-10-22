Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бени МАКУАНА: «Я все еще думаю, что УПЛ входит в топ-10 чемпионатов»
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 13:33 | Обновлено 22 октября 2023, 13:40
301
1

Бени МАКУАНА: «Я все еще думаю, что УПЛ входит в топ-10 чемпионатов»

Вингер «Полесья» рассказал о старте сезона в исполнении его команды

22 октября 2023, 13:33 | Обновлено 22 октября 2023, 13:40
301
1
Бени МАКУАНА: «Я все еще думаю, что УПЛ входит в топ-10 чемпионатов»
ФК Полесье. Бени Макуана

Вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана рассказал о старте сезона в Украинской Премьер-лиге в исполнении его команды.

– Позади уже 10 туров Украинской Премьер-Лиги. Поделись своими впечатлениями о первой трети сезона: какие особенности украинского футбола удивили тебя, что, возможно, стало для тебя сюрпризом?

– Я бы сказал, не «уже сыграно 10 туров», а сыграно «всего лишь 10 матчей». Это еще даже не экватор чемпионата. Я считаю, что самые главные матчи еще впереди. Сейчас пауза, которая позволила нам немного перевести дыхание, но это не значит, что игроки потеряли концентрацию. Наоборот, мы имели время, чтобы обратить внимание на нюансы, на технико-тактические действия. У нас не хватало нескольких человек из-за травм или вызова в сборную. И все понимают, что почивать на лаврах даже не то, что рано – для этого пока вообще нет никакого повода. В то же время, я хотел бы отметить партнеров, которые с первого тура работают, не покладая рук. Но здесь я бы добавил, что работают не только футболисты, но и сотрудники всех служб и департаментов клуба. Что касается особенностей украинского чемпионата, то я еще раньше говорил, что я не вижу различий, или же они совсем малы, между УПЛ и топ-чемпионатами. Потому что интенсивность, ритм, стратегия и тактика – все это в арсенале команд Премьер-Лиги. Я продолжаю думать, что УПЛ находится в топ-10 чемпионатов.

– Кто из соперников поразил тебя или же смог удивить?

– Я ни в коем случае не чувствую пренебрежения к соперникам, но никто не удивил. Не удивил потому, что я сразу себя настраивал, что уровень чемпионата будет достаточно высоким и сыгранные матчи вполне оправдали мои ожидания. Я сразу настраивался, что каждый следующий матч – это финал. Поэтому я могу сказать, что соперники не удивили, а наоборот – подтвердили, что они являются действительно сильными командами.

– По твоему мнению, какая самая сильная команда, с которой пришлось встречаться за период в «Полесье»? И почему ты так считаешь?

– Думаю, было бы не совсем правильно сейчас говорить, что какая-то команда была сильнее, а какая-то слабее. Вы сами видели игры и даже те команды, которые номинально не считались фаворитами, на поле демонстрировали очень хороший футбол и борьбу. С каждой командой было интересно играть по-своему.

После 10 туров житомиряне занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

По теме:
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Динамо и Днепр-1 сейчас на одном уровне»
Ворскла – Полесье. Стали известны стартовые составы
Никита ТАТАРКОВ: «Могли забивать и больше»
Бени Макуана Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Футбол | 21 октября 2023, 19:59 0
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти

21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом

Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Бокс | 21 октября 2023, 16:39 6
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии

Команды боксеров готовятся к поединку, который запланирован на 23 декабря

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Футбол | 21.10.2023, 21:01
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Завершился регулярный сезон MLS. Без Месси, Кривцова: кто попал в плей-офф?
Футбол | 22.10.2023, 09:30
Завершился регулярный сезон MLS. Без Месси, Кривцова: кто попал в плей-офф?
Завершился регулярный сезон MLS. Без Месси, Кривцова: кто попал в плей-офф?
Время Модрича в Реале завершается. Что дальше ждет хорвата?
Футбол | 22.10.2023, 10:25
Время Модрича в Реале завершается. Что дальше ждет хорвата?
Время Модрича в Реале завершается. Что дальше ждет хорвата?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ekvato
У топ-10 східної Європи. Нам тепер не до того. Виграти би війну з найменшими жертвами, а футбол почекає
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
21.10.2023, 19:52 4
Футбол
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 54
Футбол
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 21:25 8
MMA
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 66
Футбол
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 15
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем