Никита ТАТАРКОВ: «Могли забивать и больше»

Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (3:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Никита, это твой первый матч в новом сезоне, когда ты провел почти полный матч. Как его оценишь?

– Тяжелая игра выдалась, хотя мы могли забить и больше, ведь моменты были. Хорошо, что победили и набрали очень важные для нас три очка.

– Ты отдал голевую передачу. Вспомни тот эпизод.

– Кожушко здорово отдал пас, я услышал Макса Задераку, и прострелил на него. Хороший гол, считаю.

– Как считаешь, мы забили сегодня два очень похожих первых гола?

– Можно даже сказать, один в один. Второй гол тоже хороший: побежал Ромчик Дебелко и выкатил мяч на Кожушко.

– Вроде все удавалось, но пропустили необязательный гол, и счет стал 1:2. Что там произошло?

– Я ошибся, не добежал в том эпизоде, и также немного Андрей Клищук ошибся. Досадный эпизод, но рад, что вышли на второй тайм, хорошо настроились и забили третий мяч. Поздравляю всех с победой.

Благодаря этой победе команда из Кривого Рога осталась лидером УПЛ после 11 туров, набрав в общей сложности 23 очка. У «Шахтера» 21 зачетный пункт, но при этом у «горняков» есть матч в запасе.