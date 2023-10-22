СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 октября

В воскресенье, 22 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Ворскла – Полесье

3.09 – 3.30 – 2.35

17:00 Динамо Киев – Днепр-1

1.86 – 3.70 – 4.14

17:15 Жирона – Альмерия

1.45 – 5.14 – 7.60

18:30 Астон Вилла – Вест Хэм

1.92 – 4.09 – 3.99

21:45 Милан – Ювентус

2.27 – 3.28 – 3.71

22:00 Барселона – Атлетик

1.68 – 4.20 – 5.52