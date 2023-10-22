Другие новости22 октября 2023, 12:23 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 октября
Важные события во всех видах спорта
22 октября 2023, 12:23 |
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В воскресенье, 22 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Ворскла – Полесье
17:00 Динамо Киев – Днепр-1
17:15 Жирона – Альмерия
18:30 Астон Вилла – Вест Хэм
21:45 Милан – Ювентус
22:00 Барселона – Атлетик
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