Илья Марченко – Деннис Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 октября украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжит выступления на хардовом челленджере в Гамбурге.

В финале украинец сразится против первого сеяного Денниса Новака из Австрии (№176 ATP). Начало встречи – в 12:30 по Киеву.

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Это будет третий матч между теннисистами, украинец пока не проигрывал.

Марченко может выиграть второй титул в сезоне.

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