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ATP
22 октября 2023, 12:20 | Обновлено 22 октября 2023, 12:38
381
1

Илья Марченко – Деннис Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Гамбурге

22 октября 2023, 12:20 | Обновлено 22 октября 2023, 12:38
381
1
Илья Марченко – Деннис Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Илья Марченко

22 октября украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжит выступления на хардовом челленджере в Гамбурге.

В финале украинец сразится против первого сеяного Денниса Новака из Австрии (№176 ATP). Начало встречи – в 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третий матч между теннисистами, украинец пока не проигрывал.

Марченко может выиграть второй титул в сезоне.

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Источник Sport.ua
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Michael Savchyn
Бажаю перемоги Марченко.
Після цього він, очевидно, завершить кар'єру
Але чом ви ігнорите вихід у фінал турніру в Шербурі 16-річної Вероніки Подрєз??
Як для неї то доволі рейтинговий турнір
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