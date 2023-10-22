Илья Марченко – Деннис Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Гамбурге
22 октября украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжит выступления на хардовом челленджере в Гамбурге.
В финале украинец сразится против первого сеяного Денниса Новака из Австрии (№176 ATP). Начало встречи – в 12:30 по Киеву.
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Это будет третий матч между теннисистами, украинец пока не проигрывал.
Марченко может выиграть второй титул в сезоне.
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