Время Модрича в Реале завершается. Что дальше ждет хорвата?

Важность Луки Модрича для мадридского «Реала» сложно переоценить. Один из лучших полузащитников мира принес много пользы «королевскому клубу», выступая в его составе с 2012 года. Хорват проводит в столице Испании 13-й сезон – это серьезный показатель. Немногие игроки могут надолго закрепиться в одном из самых требовательных клубов мира. Но даже лучшие, к сожалению, стареют.

Модричу уже 38 лет. В его случае не совсем правильно смотреть на возраст. В свои годы Лука по-прежнему хорош и может помогать многим командам, в том числе и «Реалу». Но «сливочные» еще несколько лет назад взяли курс на омоложение, и это надо учитывать. Хорват сейчас самый возрастной игрок в составе «бланкос». Несложно было предвидеть, что его игровое время будет постепенно сокращаться. Эта тенденция появилась в прошлом сезоне, а в нынешнем – продолжается.

В текущей кампании Модрич проводит на поле в среднем 40 минут за матч – это худший показатель в его карьере. В Ла Лиге он только 3 раза выходил на поле в стартовом составе, а 2 поединка и вовсе провел на скамейке запасных. У хорвата 15-е место в команде по игровому времени, что не может его радовать. Хотя сам хавбек ранее заявлял, что был готов к подобной ситуации, когда продлевал контракт с «Реалом» минувшим летом. Но все же вряд ли он предполагал, что будет играть так мало.

В новом сезоне «сливочные» играют по схеме 4-3-1-2. В тройке полузащитников обычно на поле выходят Тони Кроос, Федерико Валвьерде и Орельен Тчуамени. Выше на позиции «десятки» как раз и мог бы пристроиться Модрич, но это место застолбил Джуд Беллингем. Никто, в том числе и сам Лука, не предполагал, что англичанин настолько мощно стартует в новом клубе и новой лиге. Джуд отличается результативным действием практически в каждом матче, забивает победные голы – адаптация прошла мгновенно. Нет причин держать его на скамейке запасных.

Модрич мог бы сыграть и в тройке полузащитников, где, в принципе, и появляется иногда, но и там Карло Анчелотти отдает предпочтение другим игрокам. Например, Кроосу. Немца тоже можно причислить к возрастным футболистам, но он все же на 5 лет моложе хорвата. Тчуамени прошлый сезон провел неуверенно, но уже становится стабильным игроком основы. Вальверде уже давно имеет такой статус. А ведь есть еще Эдуардо Камавинга, который вынужденно играет на левом фланге обороны, вопреки своему желанию.

У «Реала» много центральных полузащитников. Кроме вышеперечисленных есть еще и Дани Себальос, который пропустил начало сезона из-за травмы. Есть также 2 атакующих хавбека – Браим Диас и Арда Гюлер. Каждый из этих игроков кроме, возможно, Гюлера, имеет достаточно опыта для того чтобы играть в основе «Реала», но не всем им хватает места составе. Что уж говорить о Модриче. Лука не теряет качества, но с годами он теряет скорость. Хорват физически уже не может выполнять тот объем работы, который был у него раньше.

Где-то Модрич проигрывает конкуренцию, где-то Анчелотти специально ставит молодых игроков, чтобы они быстрее окрепли. Как бы там ни было, факт заключается в том, что игровое время Луки стремительно сокращается. Наверняка, опытный хавбек не рассчитывал, что будет проводить на скамейке запасных по несколько матчей подряд, когда продлевал контракт с «королевским клубом». В свои 38 лет он полон желания играть, и желательно в стартовом составе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич в этом сезоне нечасто выходит в стартовом составе

Логично, что в сложившейся ситуации появляется все больше слухов о будущем Модрича. Анчелотти с уверенностью заявил, что Лука не покинет «Реал» в январе. Но утверждать об этом сейчас рановато. Хорват уже сейчас явно недоволен своим положением, а к концу года ситуация может ухудшиться. У «сливочных» будет ротация, учитывая, что к нынешним двум турнирам добавится еще Кубок Испании. Модрич будет получать игровое время, но каким оно будет и в каких турнирах – большой вопрос. К примеру, в Лиге чемпионов против «Униона» хавбек сыграл 81 минуту, а против «Наполи» – только 25.

Если к январю ситуация для Луки существенно не изменится, вполне возможно, что он может покинуть «Реал». «Сливочные» могут отпустить его посреди сезона, если не будет сложностей с повреждениями. У «бланкос» нет недостатка в полузащитниках. В связи с этим хавбека в последнее время связывают с клубами МЛС, в частности с «Интер Майами». По слухам, Лионель Месси хочет видеть бывшего соперника своим одноклубником. И в этом есть смысл.

У «Интер Майами» хорошая команда, но отсутствие Месси показывает, что ей явно не хватает креатива. Модрич мог бы хорошо вписаться в среднюю линию команды к Серхио Бускетсу и молодому Бенджамину Кремаски. Да и сам факт того, что один из лидеров «Реала» присоединится к бывшим соперникам из «Барселоны», вызовет большое внимание. Особенно интересным будет взаимодействие Луки с Бускетсом, когда два великих мастера и многолетние принципиальные соперники будут играть в одной команде.

Вероятность переезда Модрича в МЛС зимой нельзя исключать. Американские клубы смогут подписывать новых игроков с 31 января. Новый сезон в МЛС начнется в конце февраля. У хорвата будет около месяца на адаптацию – вполне достаточно. В МЛС скорости не такие высокие, как в европейских чемпионатах, да и уровень футболистов в целом ниже. Там Лука с легкостью сможет выходить на поле в стартовом составе и быть важным игроком для команды. Модричу придется выбирать между тем, чтобы снова быть в центре проекта, или продолжить борьбу за трофеи, но уже на вторых ролях.

Текст: meta.ua/sport