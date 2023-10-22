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Турция
22 октября 2023, 10:06 | Обновлено 22 октября 2023, 10:23
1385
0

Израильские футболисты отказались играть матч чемпионата Турции

Рамзи Сафури и Сагив Эхезкель не вышли на матч с «Газиантепом»

22 октября 2023, 10:06 | Обновлено 22 октября 2023, 10:23
1385
0
Израильские футболисты отказались играть матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамзи Сафури

Вчера, 21 октября, «Антальяпор» в матче чемпионата Турции проиграл «Газиантепу» со счетом 0:1. В матче отказались принимать участие два футболиста «Антальяспора» – полузащитник Рамзи Сафури и форвард Сагив Эхезкель.

Это связано с тем, что перед матчем была проведена минута молчания в память палестинцев, которые погибли в ходе военного конфликта с Израилем.

Сафури и Эхезкель выступили с заявлением, в котором сообщили о том, что «Антальяспор» с пониманием отнесся к их позиции и оказывает им полную поддержку.

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Антальяспор Газиантеп чемпионат Турции по футболу Палестина Израиль
Источник Sport5
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