Турция22 октября 2023, 10:06 | Обновлено 22 октября 2023, 10:23
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Израильские футболисты отказались играть матч чемпионата Турции
Рамзи Сафури и Сагив Эхезкель не вышли на матч с «Газиантепом»
22 октября 2023, 10:06 | Обновлено 22 октября 2023, 10:23
1385
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Вчера, 21 октября, «Антальяпор» в матче чемпионата Турции проиграл «Газиантепу» со счетом 0:1. В матче отказались принимать участие два футболиста «Антальяспора» – полузащитник Рамзи Сафури и форвард Сагив Эхезкель.
Это связано с тем, что перед матчем была проведена минута молчания в память палестинцев, которые погибли в ходе военного конфликта с Израилем.
Сафури и Эхезкель выступили с заявлением, в котором сообщили о том, что «Антальяспор» с пониманием отнесся к их позиции и оказывает им полную поддержку.
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