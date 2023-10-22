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  4. Лацио может подписать экс-звезду Наполи
Италия
22 октября 2023, 09:40 |
147
0

Лацио может подписать экс-звезду Наполи

Лоренцо Инсинье может вернуться в Серию А

22 октября 2023, 09:40 |
147
0
Лацио может подписать экс-звезду Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лацио» в зимнее трансферное окно попытается подписать бывшего лидера «Наполи» Лоренцо Инсинье. Он сейчас выступает в МЛС за «Торонто».

Видеть Инсинье в составе «Лацио» хочет главный тренер команды Маурицио Сарри, который ранее уже работал с вингером в «Наполи» в 2015 – 2018 годах. Однако для перехода в «Лацио» Инсинье должен согласиться на существенное снижение зарплаты в сравнении с теми 14 миллионами долларов, которые он зарабатывает сейчас.

Лоренцо Инсинье выступает за «Торонто» с лета 2022 года.

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Лацио Лоренцо Инсинье Серия A Торонто (MLS)
Источник Calciomercato
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