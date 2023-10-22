Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко уступил 55-й ракетке мира в квалификации турнира АТР 500 в Вене
ATP
22 октября 2023, 00:40 | Обновлено 22 октября 2023, 00:57
45
0

Сачко уступил 55-й ракетке мира в квалификации турнира АТР 500 в Вене

Виталий в двух сетах проиграл Лоренцо Сонего

22 октября 2023, 00:40 | Обновлено 22 октября 2023, 00:57
45
0
Сачко уступил 55-й ракетке мира в квалификации турнира АТР 500 в Вене
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 164) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Вене (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл 55-й ракетке мира из Италии Лоренцо Сонего за 1 час и 45 минут.

АТР 500 Вена. Хард в помещении. Квалификация

Лоренцо Сонего (Италия) [2] – Виталий Сачко (Украина) [Alt] – 7:5, 6:1

Это была первая встреча теннисистов.

По теме:
Виталий Сачко – Лоренцо Сонего. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли
Сачко проиграл в 1-м раунде квалификации турнира АТР 250 в Стокгольме
Виталий Сачко Лоренцо Сонего ATP Вена
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Футбол | 21 октября 2023, 21:01 9
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?

Александр ведь обещал!

Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Бокс | 21 октября 2023, 16:39 6
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии

Команды боксеров готовятся к поединку, который запланирован на 23 декабря

ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
Футбол | 21.10.2023, 19:52
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Футбол | 21.10.2023, 18:54
Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Выиграли 3 матча за день! Сестры Колб взяли трофей на 25-тысячнике в Фаро
Теннис | 22.10.2023, 00:59
Выиграли 3 матча за день! Сестры Колб взяли трофей на 25-тысячнике в Фаро
Выиграли 3 матча за день! Сестры Колб взяли трофей на 25-тысячнике в Фаро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
20.10.2023, 22:09 9
Футбол
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 40
Футбол
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
21.10.2023, 22:16
Футбол
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
21.10.2023, 19:59
Футбол
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
20.10.2023, 05:32
Снукер
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
21.10.2023, 14:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем