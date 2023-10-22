Сачко уступил 55-й ракетке мира в квалификации турнира АТР 500 в Вене

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 164) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Вене (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл 55-й ракетке мира из Италии Лоренцо Сонего за 1 час и 45 минут.

АТР 500 Вена. Хард в помещении. Квалификация

Лоренцо Сонего (Италия) [2] – Виталий Сачко (Украина) [Alt] – 7:5, 6:1

Это была первая встреча теннисистов.