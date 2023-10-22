ATP22 октября 2023, 00:40 | Обновлено 22 октября 2023, 00:57
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Сачко уступил 55-й ракетке мира в квалификации турнира АТР 500 в Вене
Виталий в двух сетах проиграл Лоренцо Сонего
22 октября 2023, 00:40 | Обновлено 22 октября 2023, 00:57
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 164) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Вене (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл 55-й ракетке мира из Италии Лоренцо Сонего за 1 час и 45 минут.
АТР 500 Вена. Хард в помещении. Квалификация
Лоренцо Сонего (Италия) [2] – Виталий Сачко (Украина) [Alt] – 7:5, 6:1
Это была первая встреча теннисистов.
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