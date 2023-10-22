Кевин Келси открыл счет венесуэльским дублям в УПЛ

19-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси стал игроком 35-й страны из дальнего зарубежья, в том числе 6-й из Южной Америки, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины. Ранее в рядах «горняков» открывали счет дуплетам футболисты еще трех держав: Италии (Кристиано Лукарелли), Боливии (Марсело Морено) и Израиля (Манор Соломон).

Между тем на премьерный дубль Келси понадобилось 15 минут после выхода на замену. Среди «джокеров» оранжево-черных меньше времени на два гола в ворота соперников понадобилось только Геннадию Орбу – 9 минут, Эдуарду – 12 и Алексею Белику – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей стран Южной Америки в чемпионатах Украины