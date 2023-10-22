Кевин Келси открыл счет венесуэльским дублям в УПЛ
Форвард стал автором одного из самых быстрых дублей «джокеров» горняков
19-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси стал игроком 35-й страны из дальнего зарубежья, в том числе 6-й из Южной Америки, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины. Ранее в рядах «горняков» открывали счет дуплетам футболисты еще трех держав: Италии (Кристиано Лукарелли), Боливии (Марсело Морено) и Израиля (Манор Соломон).
Между тем на премьерный дубль Келси понадобилось 15 минут после выхода на замену. Среди «джокеров» оранжево-черных меньше времени на два гола в ворота соперников понадобилось только Геннадию Орбу – 9 минут, Эдуарду – 12 и Алексею Белику – 13.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные дубли представителей стран Южной Америки в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
21.05.1996
|
ЭМЕРСОН
|
Днепр
|
Карпаты
|
3:0 (д)
|
Перу
|
25.10.2004
|
Андрес МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
Днепр
|
3:3 (г)
|
Уругвай
|
15.03.2008
|
Альваро МЕЛЬО
|
Черноморец
|
Закарпатье
|
3:1 (д)
|
Боливия
|
01.11.2008
|
Марсело МОРЕНО
|
Шахтер
|
Заря
|
3:1 (д)
|
Аргентина
|
21.05.2011
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Металлист
|
Оболонь (1992)
|
2:0 (г)
|
Венесуэла
|
21.10.2023
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
ЛНЗ
|
3:0 (д)
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