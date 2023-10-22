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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 00:11 | Обновлено 22 октября 2023, 00:22
73
0

Кевин Келси открыл счет венесуэльским дублям в УПЛ

Форвард стал автором одного из самых быстрых дублей «джокеров» горняков

22 октября 2023, 00:11 | Обновлено 22 октября 2023, 00:22
73
0
Кевин Келси открыл счет венесуэльским дублям в УПЛ
ФК Шахтер. Кевин Келси

19-летний венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси стал игроком 35-й страны из дальнего зарубежья, в том числе 6-й из Южной Америки, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины. Ранее в рядах «горняков» открывали счет дуплетам футболисты еще трех держав: Италии (Кристиано Лукарелли), Боливии (Марсело Морено) и Израиля (Манор Соломон).

Между тем на премьерный дубль Келси понадобилось 15 минут после выхода на замену. Среди «джокеров» оранжево-черных меньше времени на два гола в ворота соперников понадобилось только Геннадию Орбу – 9 минут, Эдуарду – 12 и Алексею Белику – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей стран Южной Америки в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Бразилия

21.05.1996

ЭМЕРСОН

Днепр

Карпаты

3:0 (д)

Перу

25.10.2004

Андрес МЕНДОСА

Металлург Д

Днепр

3:3 (г)

Уругвай

15.03.2008

Альваро МЕЛЬО

Черноморец

Закарпатье

3:1 (д)

Боливия

01.11.2008

Марсело МОРЕНО

Шахтер

Заря

3:1 (д)

Аргентина

21.05.2011

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Металлист

Оболонь (1992)

2:0 (г)

Венесуэла

21.10.2023

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

ЛНЗ

3:0 (д)

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Источник Sport.ua
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