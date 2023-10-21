Вестерло вырвал ничью у РВДМ. Сидорчук отыграл целый матч

Сегодня, 21 октября в 11-м туре чемпионата Бельгии по футболу РВДМ на своем поле принимал «Вестерло».

Первый гол в матче записал на свой счет полузащитник Флоран Да Силва. Гости отыгрались на 90+6 минуте усилиями американца Гриффина Йоу.

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук попал в стартовый состав своей команды и провел полный матч. На 90-й минуте украинец получил желтую карточку.

«Вестерло» упустил шанс покинуть последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии по футболу.

Чемпионат Бельгии по футболу. 11-й тур, 21 октября.

РВДМ – Вестерло – 1:1

Голы: Флоран Да Силва, 64 – Йоу, 90+6.