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Бельгия
21 октября 2023, 21:36 | Обновлено 21 октября 2023, 21:48
214
0

Вестерло вырвал ничью у РВДМ. Сидорчук отыграл целый матч

Состоялась игра 11-го тура лиги Жюпиле

21 октября 2023, 21:36 | Обновлено 21 октября 2023, 21:48
214
0
Вестерло вырвал ничью у РВДМ. Сидорчук отыграл целый матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Седорчук

Сегодня, 21 октября в 11-м туре чемпионата Бельгии по футболу РВДМ на своем поле принимал «Вестерло».

Первый гол в матче записал на свой счет полузащитник Флоран Да Силва. Гости отыгрались на 90+6 минуте усилиями американца Гриффина Йоу.

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук попал в стартовый состав своей команды и провел полный матч. На 90-й минуте украинец получил желтую карточку.

«Вестерло» упустил шанс покинуть последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии по футболу.

Чемпионат Бельгии по футболу. 11-й тур, 21 октября.

РВДМ – Вестерло – 1:1

Голы: Флоран Да Силва, 64 – Йоу, 90+6.

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Вестерло чемпионат Бельгии по футболу Сергей Сидорчук
Источник Sport.ua
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