Вестерло вырвал ничью у РВДМ. Сидорчук отыграл целый матч
Состоялась игра 11-го тура лиги Жюпиле
Сегодня, 21 октября в 11-м туре чемпионата Бельгии по футболу РВДМ на своем поле принимал «Вестерло».
Первый гол в матче записал на свой счет полузащитник Флоран Да Силва. Гости отыгрались на 90+6 минуте усилиями американца Гриффина Йоу.
Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук попал в стартовый состав своей команды и провел полный матч. На 90-й минуте украинец получил желтую карточку.
«Вестерло» упустил шанс покинуть последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии по футболу.
Чемпионат Бельгии по футболу. 11-й тур, 21 октября.
РВДМ – Вестерло – 1:1
Голы: Флоран Да Силва, 64 – Йоу, 90+6.
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