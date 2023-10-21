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Англия
21 октября 2023, 19:52 | Обновлено 21 октября 2023, 20:05
2503
1

ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона

21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом

21 октября 2023, 19:52 | Обновлено 21 октября 2023, 20:05
2503
1
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

Украинские футболисты Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут.

На 11-й Зинченко сбил Мудрика в центре поля, за что получил желтую карточку.

❗️ ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона

Интересно, что после матча сборной Украины против Мальты 17 октября, в котором Мудрик забил 1-й гол в футболке сине-желтых, Зинченко пообещал, что «оторвет яйца Мудрику», если тот забьет в дерби Лондона.

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Источник Sport.ua
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Gagik
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