ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом
21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».
Украинские футболисты Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут.
На 11-й Зинченко сбил Мудрика в центре поля, за что получил желтую карточку.
❗️ ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
Интересно, что после матча сборной Украины против Мальты 17 октября, в котором Мудрик забил 1-й гол в футболке сине-желтых, Зинченко пообещал, что «оторвет яйца Мудрику», если тот забьет в дерби Лондона.
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