21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

Украинские футболисты Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут.

На 11-й Зинченко сбил Мудрика в центре поля, за что получил желтую карточку.

❗️ ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона

Интересно, что после матча сборной Украины против Мальты 17 октября, в котором Мудрик забил 1-й гол в футболке сине-желтых, Зинченко пообещал, что «оторвет яйца Мудрику», если тот забьет в дерби Лондона.